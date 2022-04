Inflacja przyspiesza. Szczyt drożyzny dopiero przed nami

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. wzrosły rdr o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Skala wzrostu cen zaskoczyła analityków.

Inflacja roczna w kwietniu wyniosła 12,3 proc. – podał w piątek GUS w tzw. szybkim szacunku.

Analitycy oczekiwali wzrostu cen w kwietniu o 11,5 proc. rdr i wzrostu o 1,3 proc. mdm.

Co prawda w kolejnych miesiącach galopada cen ma spowolnić, jednak szczyt inflacji dopiero przed nami. Analitycy prognozują, że w sierpniu sięgnie ona 13 proc.

W kwietniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg. szybkiego szacunku GUS wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,3 proc. (wskaźnik cen 112,3), a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).

W kwietniu 2022 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,3% (wskaźnik cen 112,3), a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0). https://t.co/K8f3fokvFP#GUS #statystyki #CPI #WskaźnikCen pic.twitter.com/UWO8hOA2Pb — GUS (@GUS_STAT) April 29, 2022

Taka skala podwyżek cen zaskoczyła analityków, którzy oczekiwali wzrostu cen w kwietniu o 11,5 proc. rdr i wzrostu o 1,3 proc. mdm.

Najmocniej podrożały paliwo oraz rachunki za energię. W kwietniu 2022 r. ceny paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku GUS wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 27,8 proc. (wskaźnik cen 127,8), a w stosunku do marca 2022 r. spadły o 0,8 proc. (wskaźnik cen 99,2).

Z kolei ceny nośników energii wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 27,3 proc. (wskaźnik cen 127,3), a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2,4 proc. (wskaźnik cen 102,4).

Podwyżki cen paliw i nośników energii przekładają się na wszystkie sektory gospodarki. W kwietniu 2022 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku GUS wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,7 proc. (wskaźnik cen 112,7), a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 4,2 proc. (wskaźnik cen 104,2).

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2022 r.:

kwiecień kwiecień marzec marzec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 12,3 2,0 11 3,3 Żywność i napoje bezalkoholowe 12,7 4,2 9,2 2,2 Nośniki energii 27,3 2,4 24,3 4,7 Paliwa do prywatnych środków transportu 27,8 -0,8 33,5 28,1

Szczyt inflacji w sierpniu

Tempo inflacji zaskoczyło analityków, jednak zdaniem ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w nadchodzących miesiącach wzrost cen będzie wolniejszy. Podwyżki dotyczyć będą głównie cen żywności.

- Szczyt inflacji wystąpi w sierpniu w okolicy 13 proc.. Podobne tendencje obserwować będziemy w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej - oceniają analitycy PIE.

W nadchodzących miesiącach inflacja będzie rosnąć wolniej. Podwyżki dotyczyć będą głównie cen żywności. Szczyt inflacji wystąpi w sierpniu w okolicy 13%. Podobne tendencje obserwować będziemy w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. pic.twitter.com/KFPSt0lb1L — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) April 29, 2022

Ich zdaniem w kolejnych kwartałach wzrost inflacji ograniczy słabnąca koniunktura.

Inflacja goni płace

- Niemieccy konsumenci obawiają się spowolnienia podobnego jak po wybuchu pandemii Covid-19 – to efekt dużej współzależności gospodarczej z Rosją. Spowolnienie obniży inflację zarówno w strefie euro i Polsce - dodają eksperci PIE.

Płace gonią inflacje, a inflacja goni płace. Niestety wysokie ceny żywności, paliw, gazu, metali i braki surowców oraz silna dynamika płac powodować będzie dwucyfrową dynamikę cen w najbliższych kilku miesiącach z możliwym szczytem w 3 kwartale — Paweł Borys (@PawelBorys_) April 29, 2022

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w komentarzu do danych GUS również przewiduje dynamikę cen w najbliższych kilku miesiącach.

"Niestety wysokie ceny żywności, paliw, gazu, metali i braki surowców oraz silna dynamika płac powodować będzie dwucyfrową dynamikę cen w najbliższych kilku miesiącach z możliwym szczytem w III kwartale"- ocenił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w komentarzu do danych GUS.

Jak stwierdził: "Płace gonią inflację, a inflacja goni płace".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl