Inflacja przyspiesza. Takiego wyniku nie było od ponad 20 lat

Inflacja znów przerosła oczekiwania ekonomistów. Wstępny szacunek GUS wskazuje, że inflacja wzrosła do 7,7 proc. rok do roku. To piąty miesiąc z rzędu z odczytem powyżej rynkowego konsensusu. Zaskoczył zwłaszcza wzrost cen żywności i energii.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 7,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash. Tak wysokiej inflacji nie odnotowano w Polsce od końca 2000 r. gdy wynosiła 8,5 proc.



W listopadzie 2021 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do listopada 2020 r. o 7,7% (wskaźnik cen 107,7), a w stosunku do października 2021 r. wzrosły o 1,0% (wskaźnik cen 101,0). https://t.co/eIHSZtLWMn#GUS #CPI #WskaźnikCen pic.twitter.com/vOenfbCpu8 — GUS (@GUS_STAT) November 30, 2021

🇵🇱 Fiu fiu, inflacja w listopadzie wzrosła do 7,7%. Grubo powyżej konsensusu (7,4%). Niewiele brakowało naszej prognozie (7,6%). Szarpnięcie na rynku ropy naftowej sugeruje, że jest szansa na grudniowy odczyt poniżej 8%. — mBank Research (@mbank_research) November 30, 2021

W przyszłym roku jednak ekonomiści nie mają złudzeń, inflacja dalej będzie wysoka. Odsetek firm prognozujących podwyżki wynagrodzeń wzrósł do 44 proc. Rekordowo wiele firm i konsumentów oczekuje również przyśpieszania inflacji. W takich warunkach zdolność NBP do kontroli inflacji będzie ograniczona.



Inflacja w przyszłym roku dalej będzie wysoka. Odsetek firm prognozujących podwyżki wynagrodzeń wzrósł do 44%. Rekordowo wiele firm i konsumentów oczekuje również przyśpieszania inflacji. W takich warunkach zdolność NBP do kontroli inflacji będzie ograniczona. pic.twitter.com/eJczyNZ44r — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) November 30, 2021

