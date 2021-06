Inflacja przyspiesza - to może być najwyższy poziom w tym roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. wzrosły rdr o 4,7 proc. Inflacja w maju prawdopodobnie osiągnęła najwyższy poziom w tym roku - ocenia Polski Instytutu Ekonomiczny. Według analityków w czerwcu inflacja rozpocznie trend spadkowy.

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. wzrosły rdr o 4,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny zwiększyły się o 0,3 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w maju ceny rdr wzrosły o 4,8 proc., a mdm - o 0,3 proc.



"Inflacja w maju prawdopodobnie osiągnęła najwyższy poziom w tym roku. Kolejne miesiące przyniosą spadek dynamiki cen paliw oraz inflacji bazowej" - ocenił Michał Gniazdowski z zespołu makroekonomii PIE. Według analityka czasowo można się spodziewać wyższych cen usług związanych z rekreacją i gastronomią.

Czytaj: Oczekiwania inflacyjne nie były tak wysokie od lat



PIE zwrócił uwagę, że finalny szacunek GUS wskazuje, iż inflacja w maju wzrosła do najwyższego poziomu w tym roku. Jak wyjaśnił Gniazdowski, "odpowiada za niego głównie wysoka dynamika cen paliw" - w maju wyniosła ona 33 proc. "To również efekt dalszego wzrostu cen żywności - dynamika wzrosła z 1,2 do 1,7 proc. rdr" - dodał.



Według szacunków PIE inflacja bazowa spadła w maju z 3,9 do ok. 3,7 proc. rdr. Podkreślono, że wysokie dynamiki cen widać w przypadku usług związanych z kulturą i rekreacją oraz gastronomią. "To efekt otwierania gospodarki - usługi te aktywnie odbudowują się po zniesieniu obostrzeń" - wyjaśnił Gniazdowski. Według niego wyższe ceny przez pewien czas będą rekompensować straty poniesione w czasie pandemii.



PIE prognozuje, że w czerwcu inflacja rozpocznie trend spadkowy - wzrost cen powinien spowolnić do około 4,5 proc. "Będzie to efekt mniejszego wzrostu cen paliw, które jednak do końca roku będą systematycznie podwyższać wskaźnik średnio o 1 pkt." - wskazano.



Zdaniem Gniazdowskiego stopniowo obniżać się będzie inflacja bazowa, ale jej spadek rekompensować ma przyspieszający wzrost cen żywności. "Będzie to efekt m.in. dynamicznego wzrostu cen zbóż na globalnych rynkach rolnych" - wskazał. W opinii PIE, do końca roku inflacja CPI będzie przekraczać górną granicę celu NBP - 3,5 proc.

Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w maju ceny rdr wzrosły o 4,8 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2021 r.:

waga maj maj kwiecień kwiecień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 100 4,7 0,3 4,3 0,8 Inflacja towarów 4,1 0,3 3,6 0,9 Inflacja usług 6,8 0,3 6,8 0,3 Żywność i napoje bezalkoholowe 27,77 1,7 0,6 1,2 1,0 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,91 1,8 0,2 1,7 0,1 Odzież i obuwie 4,21 0,8 0,2 -0,3 2,5 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,14 6,0 0,3 5,7 0,4 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,83 3,0 0,5 2,6 0,9 Zdrowie 5,39 2,6 0,6 3,4 0,2 Transport 8,88 19,5 -0,4 16,2 2,5 Łączność 5,00 6,6 -0,9 7,6 0,5 Rekreacja i kultura 5,78 5,7 0,4 5,4 0,2 Edukacja 1,02 5,8 0,0 5,5 0,1 Restauracja i hotele 4,56 5,0 0,9 4,4 0,3 Inne towary i usługi 5,51 1,6 0,4 2,3 -0,3

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl