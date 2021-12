Inflacja rośnie, a oprocentowanie obligacji stoi w miejscu

Zweryfikowany przez Główny Urząd statystyczny odczyt inflacji za listopad 2021 roku wynosi 7,8 proc. Tak wysokiego poziomu inflacji nie było w Polsce od 20 lat. Pytanie, które od dłuższego czasu zadają ekonomiści brzmi: kiedy Ministerstwo Finansów zareaguje na tę sytuacje i podniesie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa?

Problem z efektywnością biznesową inwestycji w obligacje pojawił się w połowie 2021 roku i nasilił we wrześniu, gdy inflacja w Polsce znacząco zaczęła rosnąć. Podczas wrześniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego prof. Eugeniusz Gantnar członek RPP sygnalizował konieczność pilnej podwyżki stóp procentowych. Tak też się stało i po kolejnych podwyżkach podstawowa stopa procentowa wynosi już 1,75 procent. Na te zmiany resort finansów jednak nie zareagował i nadal utrzymuje oprocentowanie obligacji oszczędnościowych nie niezmiennym poziomie. W najbliższych dniach do publicznej wiadomości przekazany zostanie komunikat o styczniowej ofercie obligacji.- Inflacja w listopadzie skoczyła na poziomu prawie 8 procent. Obligacje na rynku hurtowym w lecie miały oprocentowanie 1,5 -2 proc., a teraz to jest już 3,2 proc. Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych pozostało bardzo w tyle, powinna być stała rewizja oprocentowania w górę - powiedział WNP.PL główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.Ewentualna podwyżka oprocentowania obligacji powinna także skutkować podjęciem decyzji przez banki i zmianie oprocentowania lokat dla klientów indywidualnych.