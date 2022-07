Inflacja rośnie, bo rozregulowano mechanizmy wolnego rynku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły rok do roku o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 1,5 proc. - podał niedawno Główny Urząd Statystyczny. - Czerwcowy odczyt poziomu inflacji na poziomie 15,6 proc. jest najwyższy od 25 lat - zauważa Jacek Obrocki, wiceprezes firmy Pragma GO. Jego zdaniem, taki wzrost to nie tylko obciążenie budżetów domowych, ale również rozregulowanie mechanizmów wolnego rynku.

Firmy wstrzymują się z inwestycjami i spada skłonność do podejmowania ryzyka, rośnie konsumpcja bieżąca kosztem oszczędności.

Obecna galopująca inflacja zapewne nie przerodzi się w hiperinflację, ale dwucyfrowe wzrosty cen zagoszczą u nas na dłużej.

Udział inwestycji w PKB jest w Polsce na najniższym poziomie w Europie, więc spadek popytu ze strony przedsiębiorstw będzie miał mniejszy wpływ na gospodarkę - uważa wiceprezes firmy Pragma GO.

Inflacja uderza w małe i średnie przedsiębiorstwa

Inflacja była także o 1,5 proc. wyższa niż w maju. - Taki wzrost to nie tylko obciążenie budżetów domowych, ale również rozregulowanie mechanizmów wolnego rynku - ostrzega Jacek Obrocki, wiceprezes firmy Pragma GO, która oferuje finansowanie dla firm. Dodaje też: - Czerwcowy odczyt poziomu inflacji na poziomie 15,6 proc. jest najwyższy od 25 lat.

Wzrost cen towarów i usług stanowi bowiem kłopot dla firm, zarówno średnich, jak i mniejszych. - Następuje nieefektywna alokacja zasobów, firmy wstrzymują się z inwestycjami i spada skłonność do podejmowania ryzyka, rośnie konsumpcja bieżąca kosztem oszczędności - odnotowuje Jacek Obrocki.

Gospodarka może już stygnąć

Symptomy tego można było zauważyć już przy innych wskazaniach istotnych dla przedsiębiorstw danych.

- Po ostatnim fatalnym odczycie wskaźnika wyprzedzającego – indeksu PMI dla przemysłu – pojawiły się głosy, że polska gospodarka zaczyna się schładzać i zbliżamy się do szczytu poziomu inflacji - przypomina Obrocki.

Sytuacja ta ma swoiste implikacje dla polskich podmiotów gospodarczych.

- Zgadzam się, obecna galopująca inflacja zapewne nie przerodzi się w hiperinflację, ale dwucyfrowe wzrosty cen zagoszczą u nas na dłużej - przewiduje.

Przyczyn dwucyfrowego wzrostu inflacji jest kilka

Wymienia kilka przyczyn takiego stanu rzeczy.

- Po pierwsze polityka fiskalna jest silnie ekspansywna, a zbliżające się wybory parlamentarne tą ekspansywność jeszcze wzmocnią (vide 14 emerytura na stałe) - uważa wiceprezes firmy Pragma GO. Po drugie, według niego, dużo spóźniona była zmiana kursu polityki monetarnej na bardziej restrykcyjną i brak jej przewidywalności.

- Dodatkowo ujemne stopy realne zachęcają do wydawania, a nie oszczędzania - wskazuje Jacek Obrocki.

Podaje też jeszcze jeden powód. - Poza tym udział inwestycji w PKB jest w Polsce na najniższym poziomie w Europie, więc spadek popytu ze strony przedsiębiorstw będzie miał mniejszy wpływ na gospodarkę - taki scenariusz kreśli Obrocki.

To wszystko będzie więc, jak podkreśla, miało wpływ na dalszy bieg zdarzeń w gospodarce. - Wszystkie powyższe czynniki wzmacniają oczekiwania inflacyjne i cementują samonapędzającą się spiralę rosnących kosztów, cen i wynagrodzeń - konstatuje Jacek Obrocki.

Udział inwestycji w PKB sytuował się u nas w 2021 roku na poziomie 16,6 procent, a więc najniżej od początku lat 90. W tym samym okresie inwestycje w Unii Europejskiej (średnia dla 27 krajów) wzrosły z poziomu 20,2 do 22 proc. PKB. W 2015 zaś udział ten wynosił w Polsce 20,1 procent.

