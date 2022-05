Inflacja się rozpędza. Gospodarka zaczyna hamować

Główny Urząd Statystyczny nie ma dla nas dobrych wieści. Z opublikowanych w piątek danych o cenach produkcji i wynagrodzeniach wynika, że inflacja prędko nie wyhamuje. W najbliższych miesiącach ceny wciąż będą szybko rosły.

Ceny producentów wzrosły bardziej niż oczekiwali ekonomiści - inflacja PPI wyniosła w kwietniu 23,3 proc.

Koszty pracy będą rosły również za sprawą wzrostu płac - w kwietniu o 14,1 proc. Ten wzrost będzie stanowił inflacyjne paliwo w najbliższych miesiącach.

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej wyhamowało z ponad 17 proc. w marcu do 13 proc. w kwietniu. Ekonomiści prognozują, że w tym kwartale gospodarka może wyhamować do ok. 3 proc.

Ceny producentów ponownie zaskoczyły ekonomistów in minus. Większość z nich prognozowała, że inflacja producencka (PPI) w kwietniu nieco przekroczy 20 proc. To „nieco” okazało się jednak bardzo duże – jak poinformował GUS, ceny producentów wzrosły w kwietniu br. o 23,3 proc., a w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 1,9 proc. To najwyższy poziom PPI od 1995 roku.

To zła wiadomość dla konsumentów – wyższa inflacja producencka zostanie przerzucona w ceny finalnych towarów. I chociaż nie jest to przełożenie 1:1, to szybki wzrost PPI konsumenci odczują w swoich kieszeniach – wzrost inflacji producenckiej wyprzedza o kilka miesięcy wzrost inflacji CPI. Inflacja producencka osiągnęła dwucyfrowy poziom jesienią ubiegłego roku, konsumenci taką skalę wzrostu cen zobaczyli w styczniu.

Niepokoi nie tylko poziom inflacji PPI, ale i tempo jej wzrostu – dość wspomnieć, że rok temu w kwietniu inflacja producencka wynosiła 5,5 proc.

Winne zaraza i wojna

Skąd taki wzrost cen? To oczywiście efekt przyrostu cen surowców energetycznych, ale i innych surowców i komponentów do produkcji. Ich ceny rosną za sprawą popandemicznych turbulencji, zwłaszcza zaburzeń łańcuchów dostaw, ale i większego popytu – skoro w wyniku pandemii system dostaw just in time praktycznie się załamał, producenci od kilku miesięcy zwiększają poziom zapasów, aby zabezpieczyć ciągłość produkcji. Ostatnio ceny surowców podbija również mocno wojna w Ukrainie.

Nie jest też pocieszeniem fakt, że w innych krajach inflacja producencka bywa wyższa. W Niemczech w kwietniu tego roku sięgnęła najwyższego poziomu w historii danych – 33,5 proc. rok do roku. Wiele wskazuje bowiem na to, że ceny producentów w najbliższym czasie jeszcze wzrosną. "Oczekujemy jednak, że inflacja PPI powoli zbliża się do szczytu. Z jednej strony wynika to z efektów czysto statystycznych (efekt wysokiej bazy), a z drugiej strony wiąże się z obserwowanym na niektórych rynkach spadkiem cen (np. stali). Czynnikiem ryzyka pozostają ceny surowców energetycznych" – oceniają ekonomiści PKO BP.

Płace dadzą paliwo inflacji

Koszty produkcji powiększą się również za sprawą rosnących kosztów pracy. Spowodowana nasilającą się od kilku miesięcy inflacją coraz mocniejsza się presja płacowa zmaterializowała się w postaci szybkiego wzrostu wynagrodzeń. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw po raz kolejny przebiła oczekiwania i wzrosła w kwietniu o 14,1 proc. rok do roku, a zatem ponad poziom kwietniowej inflacji.

"W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w kwietniu o 1,6 proc. rok do roku wobec 1,3 proc. w marcu – wyliczają ekonomiści Credit Agricole. – Płace po raz kolejny przyspieszyły powyżej dynamiki rosnącej inflacji, a ich poziom coraz mocniej odchyla się od przedpandemicznego trendu wzrostowego, wskazując na nasilenie żądań płacowych" – oceniają ekonomiści PKO BP.

Dziś to dla pracowników dobra wiadomość: szybki wzrost płac pozwala zachować standard życia, w dłuższej perspektywie jednak rosnące wynagrodzenia będą stanowić inflacyjne paliwo w kolejnych miesiącach. "Niestety nie wróży do dobrze dla perspektyw spadku inflacji. Spirala płacowo-inflacyjna kręci się szybko" – oceniają ekonomiści Pekao.

Hamująca produkcja i energetyczna zagadka

GUS podał również dane o produkcji – nadal rosła ona w kwietniu w tempie dwucyfrowym, ale już wolniej niż miesiąc wcześniej: 13,0 proc. rok do roku wobec 17,3 proc. w marcu. To nadal bardzo dobre tempo, ale…

– Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych, produkcja przemysłowa zmniejszyła się w kwietniu o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, co oznacza pierwszy spadek produkcji w ujęciu miesięcznym od grudnia 2021 r. – zauważa Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole.

Ze spowolnieniem tempa wzrostu produkcji wiąże się jednak pewna zagadka. Ekonomiści zwracają uwagę na zaskakujący spadek dynamiki w kategorii „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę”, z 77,4 proc. rok do roku w marcu do 29,5 proc. w kwietniu.

– Naszym zdaniem, silne wahania dynamiki w tej kategorii mogą być związane z trudnościami GUS w oszacowaniu deflatora (tj. zmiany cen) w warunkach obserwowanego obecnie szybkiego wzrostu cen nośników energii. Przy utrzymaniu dynamiki produkcji w energetyce na niezmienionym poziomie, tempo wzrostu produkcji przemysłowej ukształtowałoby się w kwietniu na poziomie zbliżonym do tego obserwowanego w marcu – twierdzi Krystian Jaworski.

Mimo tych niejasności dane o produkcji są interpretowane jako jeden z pierwszych sygnałów hamowania gospodarki. I to ostrego! Credit Agricole szacuje, że PKB w drugim kwartale wzrośnie jedynie o 3,1 proc. wobec 8,5 proc. w pierwszym. Według niektórych ekonomistów pod koniec roku gospodarka będzie rosła w tempie poniżej 2 proc.

