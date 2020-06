Inflacja skoczyła i zaskoczyła. Ale krzywa się wypłaszczy

Inflacja zaskoczyła ekonomistów i zamiast spadać w czerwcu znowu poszła w górę – wynika z szybkiego szacunku GUS. Ceny rosły szybciej niż w maju – o 3,3 proc. Kto „zawinił"? Przede wszystkim usługi. To rachunek za dostosowanie się sektora do nowych warunków.

Spokojnie, to się wypłaszczy

Co dalej? Ceny będą rosły nadal, ale już nie tak szybko. - Perspektywa spadku inflacji oddala się, ale nie falsyfikuje. Wejście dopłat „covidowych” i specyficzne wakacje będą generować efekty bazowe, gdy aktywność gospodarcza wróci do „normy” w 2021 roku – twierdzą analitycy mBanku.Także ceny żywności nie powinny już rosnąć tak szybko jak dotychczas – chociaż to mizerna pociecha bo po części wynika to z efektu wysokiej bazy w ubiegłym roku, kiedy susza wywindowała np. ceny warzyw. – W tym roku wiele wskazuje na to, że susza nam nie grozi i w wielu kategoriach produktów np. właśnie warzyw – możemy mieć nawet do czynienia ze wskaźnikami deflacyjnymi – twierdzi Jakub Olipra, dodając jednak, że żywność będzie drożeć.Jego zdaniem jednak presja inflacyjna będzie powoli słabła.– Wraz z pogarszaniem się perspektyw wzrostu gospodarczego popyt na niektóre kategorie produktów może słabnąć. O ile z pewnych usług trudno zrezygnować, z fryzjera można korzystać nieco rzadziej, to w sytuacji kryzysu często oszczędności dotyczą takich kategorii jak odzież, meble czy turystyka. W tych branżach może się pojawić presja na obniżki cen – twierdzi ekonomista Credit Agricole.- Perspektywa spadku inflacji oddala się, ale nie falsyfikuje. Wejście dopłat „covidowych” i specyficzne wakacje będą generować efekty bazowe, gdy aktywność gospodarcza wróci do normy w 2021 roku – twierdzą analitycy mBanku. - Wszelkie analizy oparte na luce popytowej wskazują, że ta inflacja będzie dużo niższa za 1-1,5 roku - dodają. Ich zdaniem w przyszłym roku wzrost cen może nawet oscylować wokół 1 proc.- W ostatnim czasie nastąpiła konwergencja oczekiwań inflacyjnych firm i gospodarstw domowych, w kierunku umiarkowanego wzrostu cen. Naszym zdaniem inflacja będzie się w kolejnych miesiącach stopniowo zmniejszać – uważają ekonomiści PKO BP.Nie zmienia to faktu, że wzrost cen w Polsce jest najwyższy w Unii Europejskiej. W maju Eurostat wyliczył, że inflacja w Polsce wyniosła 3,4 proc. (różnice z danymi GUS wynikają z nieco innej metodologii). Drugie w kolejności były Czechy z 3,2 proc inflacją, trzecie Węgry – 2,2 proc. Dla porównania – inflacja w strefie euro wyniosła 0,1 proc., w Niemczech - 0,5 proc. Warto zauważyć, że także ceny i naszego zachodniego sąsiada ruszyły w górę – czerwcowy odczyt to już 0,9 proc.