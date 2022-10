Inflacja w Argentynie osiągnie w tym roku 100 procent

Rosnąca lawinowo inflacja w Argentynie zmusza wiele osób do wyprzedawania własnych rzeczy, a także grzebania w odpadkach w poszukiwaniu ubrań i jedzenia oraz rzeczy na sprzedaż. Prognozy mówią, że w tym roku sięgnie ona nawet 100 procent.





Argentyna doświadcza najszybszego wzrostu cen od czasów hiperinflacji w 1990 roku. Wzrost jest ogromny nawet w porównaniu do światowych trendów.

- Mój dochód nie wystarcza mi na życie – mówi agencji Reutera Sergio Omar, który spędza 12 godzin na wysypisku śmieci w Lujan, 65 kilometrów od Buenos Aires, grzebiąc w odpadkach w poszukiwaniu tektury, plastiku i metalu, które potem może sprzedać.

Poszukiwanie w śmieciach przedmiotów, które nadają się na sprzedaż to w Argentynie coraz popularniejsza forma nieoficjalnego zatrudnienia.

Omar zauważa, że w ostatnim czasie liczba osób przychodzących na składowisko w poszukiwaniu rzeczy na sprzedaż się podwoiła. Szacuje, że dziennie można zarobić w ten sposób od 2000 do 6000 pesos (13-40 dolarów).

Analitycy oceniają, że we wrześniu inflacja w Argentynie wzrosła o kolejne 6,7 procenta. Doprowadziło to do podniesienia stóp procentowanych przez argentyński bank centralny do 75 procent i zapowiadana jest kolejna podwyżka.

Poziom biedy w Argentynie przekroczył w pierwszej połowie 2022 roku 36 procent, a w skrajnym ubóstwie żyje już 8,8 procent społeczeństwa, czyli 2,6 miliona osób.

