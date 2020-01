Inflacja w grudniu wyniosła 3,4 proc.

Inflacja w grudniu wystrzeliła. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły rdr o 3,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Głównym winowajcą była żywność, która najmocniej zdrożała w tym okresie. Co gorsza, ekonomiści prognozują, że to dopiero początek wzrostów.

Najnowsze dane potwierdziły wcześniejsze, szybkie szacunki GUS. Urząd podawał, że w grudniu ceny rdr wzrosły o 3,4 proc., a mdm wzrosły o 0,8 proc.

Z danych GUS wynika również, że inflacja średnioroczna w całym 2019 r. wyniosła 2,3 proc.



Głównym winowajcą były podwyżki cen wywozu śmieci i rosnące ceny żywności (+7,5 proc.). Do wzrostu inflacji przyczyniły się także rosnące ceny ubrań, ubezpieczeń (pewnie OC), biletów lotniczych. Jak komentują analitycy mBanku, bez tego inflacja bazowa po prostu wzrosłaby, ale nie wystrzeliła. Inflacja cen w usługach podskoczyła do 6,1 proc.



Analitycy PKO BP ostrzegają, że trzeba przygotować się na więcej. Przekroczenie po raz pierwszy od października 2012 r. bariery 3,0 proc. r/r ich zdaniem będzie dopiero początkiem ostrej wspinaczki inflacji, którą zobaczymy w I kwartale 2020 r. Według analiz PKO BP w marcu inflacja CPI może się zbliżyć do 4,0 proc. r/r.



Inflacja to zjawisko, którego większość społeczeństwa po prostu nie lubi. Trudno się temu dziwić.



- Przecież dziś GUS informuje o wyższej inflacji w związku z rosnącymi cenami w sklepach, stawkami za wywóz śmieci, a niebawem oliwy do ognia mogą dodać wyższe ceny prądu - komentuje Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments i dodaje, że póki wzrost cen jest umiarkowany, to działa to stymulująco na gospodarkę. Szybki wzrost cen zaburza jednak mechanizmy gospodarcze, co szczególnie widać na przykładach skrajnych, takich jak obecnie Wenezuela, czy Polska z lat 90. ubiegłego wieku.