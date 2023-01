Inflacja w grudniu znowu zmalała. Ma być coraz lepiej

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. "Inflacja spadnie poniżej 10 proc. na koniec III kwartału" - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny,

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji:

waga grudzień grudzień listopad listopad rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 100 16,6 0,1 17,5 0,7 Inflacja towarów 17,6 -0,1 18,8 0,7 Inflacja usług 13,4 0,9 13,2 0,6 Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 21,5 1,4 22,3 1,6 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 10,4 0,3 10,3 0,5 Odzież i obuwie 4,47 7,6 0,2 6,8 -0,2 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 22,6 -2,0 26 0,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 13,8 0,4 13,6 1,2 Zdrowie 5,69 9,3 0,5 9,1 0,6 Transport 9,54 13,3 0,0 14,4 -0,8 Łączność 4,9 4,9 -0,1 5,0 1,3 Rekreacja i kultura 6,07 14,7 1,2 14,2 0,4 Edukacja 1,16 13,8 0,2 13,6 0,2 Restauracja i hotele 4,77 18,7 0,9 18,6 1,2 Inne towary i usługi 5,45 12,2 0,0 12,8 1,3

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. wyniósł 14,4 proc.

W 2021 r. średnioroczna inflacja wynosiła 5,1 proc.

Inflacja średnioroczna dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w '22 wyniosła 14,8 proc.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. wyniósł 14,8 proc. - podał także Główny Urząd Statystyczny.

W 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 4,9 proc.

Wyższe ceny w zakresie żywności podbiły w grudniu inflację mdm o 0,37 pkt. proc.

Wyższe ceny w zakresie żywności podbiły w grudniu inflację mdm o 0,37 pkt. proc. - wynika z informacji GUS.

GUS podał, że w grudniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 1,5 proc.), rekreacji i kultury (o 1,2 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,9 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio: o 0,37 pkt. proc., 0,07 pkt. proc. i 0,04 pkt. proc.

Z kolei niższe ceny w zakresie mieszkania (o 1,5 proc.) oraz łączności (o 0,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio: o 0,41 pkt. proc. i 0,01 pkt. proc.

PIE: inflacja spadnie poniżej 10 proc. na koniec III kwartału br.

Spadek inflacji w grudniu do 16,6 proc. to głównie efekt niższych kosztów ogrzewania - zwrócił uwagę Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do piątkowych danych GUS. W jego ocenie na koniec III kwartału br. inflacja obniży się poniżej 10 proc. - stwierdził.

Jak poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny, inflacja w grudniu 2022 r. wyniosła rdr 16,6 proc. Miesiąc wcześniej było to 17,5 proc.

Jakub Rybacki z PIE zwrócił uwagę, że obniżenie się inflacji do 16,6 proc. to głównie efekt spadku opłat za ogrzewanie. "Maleje również tempo wzrostu cen żywności. Niemniej inflacja dalej jest mocno rozpowszechniona - wzrost cen po wyłączeniu kosztów żywności i energii wzrósł do 11,6 proc." - stwierdził. Zwrócił uwagę, że szybciej rosły ceny odzieży, usług zdrowotnych i rekreacyjnych

W ocenie eksperta styczeń przyniesie dalszy wzrost inflacji - "prawdopodobnie przekroczy 19 proc.". "Będzie to efekt wzrostu stawek VAT za energię oraz paliwa. Podrożeją też ceny usług transportowych" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że PKP zapowiedziały podwyższenie cen biletów średnio o 10 proc., podobne decyzje podejmują samorządy miast wojewódzkich np. Krakowa czy Torunia.

Według Rybackiego należy spodziewać się też wzrostu czynszów, cen usług komunalnych i rekreacyjnych. "Inflacja zacznie słabnąć począwszy od marca" - prognozuje ekspert. Zwrócił uwagę, że ceny surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych od lipca ub. r. znajdują się w tendencji spadkowej, a analitycy oczekują kontynuacji tego trendu. Maleje również tempo wzrostu kosztów produkcji - dodał. "Inflacja spadnie poniżej 10 proc. na koniec III kwartału" - ocenił przedstawiciel PIE.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl