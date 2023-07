Inflacja w lipcu okazała się nieznacznie niższa od oczekiwań

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. wzrosły rdr o 10,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważyli, że od szczytu inflacja jest niższa już o 7,6 pkt. - Zdecydowanie potaniały ceny paliwa - w lipcu tankowanie na stacji było o 15,5 proc. tańsze niż rok temu - wskazali.

Według ekonomistów Santandera inflacja wciąż zaskakuje w dół, co wynika nie tylko z cofającego się szoku żywnościowego i energetycznego, ale także słabnącej inercji inflacji bazowej. Dzisiejszy odczyt zwiększa prawdopodobieństwo, że CPI może spaść poniżej 10 proc. r/r już w sierpniu.

Nasza prognoza jest obecnie na granicy (10,01 proc. r/r), sugerując, że pierwsza obniżka stóp procentowych jest wciąż nieco bardziej prawdopodobna w październiku niż we wrześniu - napisali analitycy Santandera.

PIE: inflacja we wrześniu zbliży się w okolice 10 procent

Ankietowani analitycy oczekiwali wzrostu cen w lipcu o 10,9 proc. rdr i spadku o 0,1 proc. mdm.

Zgodnie z PIE, tempo wzrostu cen żywności i energii także spowolniło, chociaż wciąż jest wysokie i wynosi kolejno 15,6 proc. i 16,7 proc.

Według szacunków instytutu inflacja bazowa także spadła w lipcu, a "ceny w tej grupie wzrosły o 10,5 proc.".

W najbliższych miesiącach spodziewamy się słabszego spadku inflacji. We wrześniu wskaźnik zbliży się do 10 proc. – wzrost cen ropy naftowej oraz zbóż będą ograniczać skalę spowolnienia – przekazali analitycy PIE w komentarzu do danych GUS o inflacji.

Według ekonomistów Santandera inflacja wciąż zaskakuje w dół, co wynika nie tylko z cofającego się szoku żywnościowego i energetycznego, ale także słabnącej inercji inflacji bazowej.

"Dzisiejszy odczyt zwiększa prawdopodobieństwo, że CPI może spaść poniżej 10 proc. r/r już w sierpniu - nasza prognoza jest obecnie na granicy (10,01 proc. r/r), sugerując, że pierwsza obniżka stóp procentowych jest wciąż nieco bardziej prawdopodobna w październiku niż we wrześniu" - dodali.

Ich zdaniem ryzyko w dół dla odczytu sierpniowego wynika z ewidentnie niższej, niż zakładali ekonomiści Santandera, trajektorii cen żywności (czerwiec i lipiec pokazały zaskoczenia w dół, a wpływ wyjątkowej suszy może się jeszcze nie zdążyć ujawnić w najbliższym miesiącu), a także komponentów bazowych, choć może być częściowo niwelowane przez odbicie cen paliw (cena ropy Brent utrzymuje trend wzrostowy).

PKO BP: ceny żywności głównym źródłem spadku inflacji

Głównym źródłem spadku inflacji w lipcu były ceny żywności, które w ujęciu miesięcznym obniżyły się mocniej niż zakładano - komentują dane GUS o inflacji ekonomiści PKO BP. W ich ocenie inflacja w sierpniu będzie na granicy 10 proc.

"W ujęciu m/m żywność taniała drugi miesiąc z rzędu, a skala spadku cen była wyraźnie silniejsza niż zakładaliśmy. W porównaniu do czerwca ceny żywności spadły o 1,2 proc., silniej niż wskazywałby wzorzec sezonowy. W ujęciu r/r ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w lipcu wyższe o 15,6 proc. - dla porównania, w szczycie notowanym w lutym i marcu br. roczna dynamika cen żywności sięgała 24 proc." - dodali.

Ekonomiści PKO BP oczekują, że trend spadku inflacji żywnościowej w ujęciu rocznym będzie kontynuowany, a na koniec roku sprowadzi ją do ok. 7-8 proc. r/r.

Teraz wszystkie oczy są skierowane na wynik za sierpień – wg nas inflacja będzie nieznacznie, ale powyżej 10 proc. r/r - napisali analitycy PKO Research.

Według ekspertów mBanku, "show skradł spadek cen w ujęciu miesięcznym o 0,2 proc. To taka prawie normalna wartość jak na ten miesiąc, bo tu rządzi żywność. Inflacja bazowa spadła z 11,1 proc. r/r w okolice 10,7 proc. r/r".

mBank: presja inflacyjna jest na poziomie tej z 2021 roku

Miary rozpędzenia inflacji bazowej nie są już na szalonych poziomach. Wciąż to jednak okolice 6 proc. w ujęciu rocznym. Ważne jest również to, że postęp się zatrzymał. Presja inflacyjna jest na poziomie tej z 2021 roku. Okres podbitki szokami wojennymi za nami - uważają analitycy mBanku.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2023 r.

lipiec lipiec czerwiec czerwiec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 10,8 -0,2 11,5 0,0 Żywność i napoje bezalkoholowe 15,6 -1,2 17,8 -0,3 Nośniki energii 16,7 0,0 18,0 -0,3 Paliwa do prywatnych środków transportu -15,5 0,4 -18,0 -0,9

