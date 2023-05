Inflacja w maju zaskoczyła. Takiego hamowania nie było dawno

Inflacja w Polsce w maju 2023 r. wyniosła 13 proc., co zaskoczyło analityków. To trzeci miesiąc z rzędu hamowania wskaźnika. Na uwagę zasługuje fakt, że ceny w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie.

W maju 2023 inflacja konsumencka wyniosła 13 proc. w ujęciu rocznym, w porównaniu do 14,7 proc. w kwietniu.

Hamowanie wskaźnika, to głównie zasługa spadku cen paliw.

Ceny żywności wciąż rosną szybciej niż sumaryczny wskaźnik, w maju wzrosły o prawie 19 proc. rok do roku.

Jak wynika danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. wzrosły rdr o 13,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie.

To zaskoczenie, gdyż analitycy oczekiwali wzrostu cen o 13,2 proc. rdr i wzrostu o 0,2 proc. mdm.

Wskaźnik hamuje trzeci miesiąc z rzędu, łącznie od szczytu CPI obniżył się już o 5,4 pkt. proc.

Ceny paliw i wolniejszy wzrost cen żywności hamuje inflację w Polsce

Analitycy wskazują, że do takiego spadku przyczyniły się głównie niższe ceny paliw i wolniejszy wzrost cen żywności.

- Ceny paliw znajdują się obecnie w deflacji. W maju koszt tankowania spadł o 4,8 proc. m/m. Najmocniej obniżyły się ceny diesla. W ujęciu rocznym ceny spadły o 9,5 proc. r/r. Ten trend pogłębi się w czerwcu – spadek przekroczy 15 proc. r/r. Wpływ paliw na inflację zacznie zanikać od września - wyliczają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ich zdaniem spadkowi inflacji do jednocyfrowych poziomów będą pomagać też niższe ceny nawozów – ta część dezinflacji będzie szybka.

"Dalsze hamowanie CPI będzie wolniejsze. Inflacja bazowa pozostanie wysoka na dłużej, a w przyszłym roku nie doświadczymy korzystnych efektów statystycznych" - oceniają eksperci PIE.

Na te same czynniki, wypływające na spadek inflacji, uwagę zwracają analitycy mBanku.

"Żywność lekki plusik (+0,6 proc.), paliwa spory spadek (-4,8 proc.), energia lekki spadek (-0,5 proc.). Ale chyba najważniejsza wiadomość jest następująca: inflacja bazowa spadła z 12,2 proc. w okolice 11,5-11,6 proc." - piszą analitycy.

Na wyraźny spadek wskaźnika w ostatnich trzech miesiącach zwracają uwagę także ekonomiści PKO BP.

- To co najważniejsze z dzisiejszego odczytu to, zaskakujący i solidny jak na tę miarę, spadek inflacji bazowej (do ok. 11,5-11,6 proc. rok do roku) - komentują ekonomiści Banku Pekao.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. wskazuje, że ceny nie wzrosły w ujęciu miesiąc do miesiąca pierwszy raz od sierpnia 2020 roku.

- Ceny nie wzrosły w porównaniu z kwietniem. Wyłączając rozszerzenie Tarczy Antyinflacyjnej w lutym 2022 r., maj jest pierwszym takim przypadkiem od sierpnia 2020 r. Choć rozpęd inflacji przygasa, to ceny konsumenckie od początku roku podniosły się o niemal 6 proc. Dynamika inflacji na koniec kwartału powinna wynosić około 12 proc. rok do roku. Wzrost cen ma szansę zanotować wartości jednocyfrowe po wakacjach, gdy ponownie mocniej dadzą o sobie znać efekty bazy statystycznej. Tendencje cenowe w gospodarce będą zapewne sprzyjać odważniejszym zapowiedziom ze strony członków Rady Polityki Pieniężnej, że pod koniec roku może dojść do obniżek stóp procentowych - komentuje Sawicki.

Poszczególne składniki wskaźnika inflacji w maju 2023 roku

maj maj kwiecień kwiecień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 13,0 0,0 14,7 0,7 Żywność i napoje bezalkoholowe 18,9 0,6 19,7 0,5 Nośniki energii 20,4 -0,5 23,5 -0,3 Paliwa do prywatnych środków transportu -9,5 -4,8 -0,1 -1,2

