Inflacja w Niemczech przyśpieszyła

Inflacja w Niemczech po raz kolejny zbliżyła się do granicy 8 proc. Po dwóch miesiącach spadku wzrosła do 7,9 proc., bowiem o tyle ceny konsumpcyjne w sierpniu były wyższe, niż analogicznie rok temu - poinformował we wtorek Federalny Urząd Statystyczny. Niemiecki bank centralny szacuje, że jesienią inflacja może osiągnąć nawet 10 proc.

Za wzrost inflacji w Niemczech odpowiadają w szczególności rosnące ceny energii i żywności. Od lipca do sierpnia ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,3 proc.

"Stopy inflacji na obecnym poziomie nigdy nie występowały od czasu zjednoczenia Niemiec. Wcześniej, aby znaleźć podobnie wysokie wartości, należałoby cofnąć się do zimy 1973/1974 i ówczesnego kryzysu na rynku ropy" - przypomina portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Czynnikami, które napędziły i tak już napiętą sytuację, był rosyjski atak na Ukrainę i powstanie wąskich gardeł w łańcuchach dostaw. W Niemczech inflacja już w maju skoczyła do poziomu 7,9 proc., ale w czerwcu i lipcu nieco zwolniła (7,5 proc.).

"Wyższe stopy inflacji zmniejszają siłę nabywczą konsumentów. Według badań, wiele gospodarstw domowych już teraz ogranicza swoja konsumpcję ze względu na rosnące ceny" - podkreśla RND.

Według ekonomistów, od końca sierpnia inflacja pomoże nadal znacząco rosnąć. Bundesbank szacuje, że jesienią może ona osiągnąć nawet 10 proc.

