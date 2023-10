Inflacja w październiku zaskoczyła. Czegoś takiego nie było od dawna

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 r. wzrosły o 6,5 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. To odczyt poniżej prognozy i najniższy od września 2021 roku.

Inflacja w październiku spadła do 6,5 proc., co jest odczytem poniżej prognozy i gwałtownym spadkiem w porównaniu z rekordem z lutego na poziomie 18,4 proc.

Spadki cen zawdzięczamy przede wszystkim spadkom cen energii i żywności, gdy równocześnie rząd zdecydował się kontynuować programy osłonowe.

Analitycy spodziewają się teraz kolejnej obniżki stóp procentowych w listopadzie, najprawdopodobniej o 25 punktów bazowych. Później możliwa jest pauza.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w październiku o 6,6 proc. r/r i wzrostu o 0,3 proc. m/m, a przedział szacunków rynkowych wg ankiety "Parkietu" zakładał 6,2-6,9 proc. inflacji w październiku 2023 wobec z 8,2 proc. r/r odnotowanych we wrześniu.

Inflacja spadła gwałtownie, ale największe spadki już za nami

Październikowy odczyt oznacza gwałtowny spadek w porównaniu do rekordowych 18,4 proc. z lutego. Z drugiej strony - jak podkreślają eksperci - niższe odczyty w dużej mierze zawdzięczamy kosztownym rządowym programom osłonowym, jak zerowy VAT na żywność czy mrożenie cen energii i prądu Inflacja tymczasem nie znalazła się w okolicach celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc. z odchyleniem 1 pkt proc.) już od dwóch i pół roku.

Okres najszybszego spadku za nami. To gdzie będzie dołek w pierwszym kwartale 2024 roku zależy od administracyjnych i politycznych decyzji ws. mrożenia cen energii i gazu – skomentowali analitycy ING.

Inflacja w październiku – poszczególne składniki wskaźnika inflacji za październik i wrzesień 2023

październik październik wrzesień wrzesień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 6,5 0,2 8,2 -0,4 Żywność i napoje bezalkoholowe 7,9 0,4 10,4 -0,4 Nośniki energii 8,3 0,2 9,9 -0,7 Paliwa do prywatnych środków transportu -14,4 -4,2 -7,0 -3,1

Stopy procentowe w dół w listopadzie, potem może być pauza

Prognoza PKO BP zakładała, że inflacja w październiku wyniosła 6,7 proc. przy spadku inflacji bazowej (z wyłączeniem cen żywności i energii) do 8 proc. r/r z 8,5 proc. r/r odnotowanych we wrześniu (mediana prognoz to 7,9 proc. r/r).

Wyraźny spadek inflacji w skali zgodnej lub przekraczającej wskazania konsensusu, może w naszej ocenie ożywić rynkowe oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP – stwierdzili analitycy PKO.

Według najnowszej powyborczej prognozy Credit Agricole NBP obniży stopy procentowe jeszcze raz w listopadzie, a potem utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie przez cały 2024 rok. Rynek z kolei wciąż obstawia obniżki o łącznej skali 100 punktów bazowych do końca 2024 roku.

Podobnego zdania jest Piotr Bartkiewicz z Banku Pekao, który w wypowiedzi dla PAP stwierdził, że listopadowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na której stopy procentowe zostaną obniżone o 25 punktów bazowych do 5,5 proc. stopy referencyjnej "zakończy okres automatyzmu w cięciach".

- Po cięciu listopadowym będziemy mieli pauzę, może dwumiesięczną, może dłuższą. RPP będzie wykazywać większą ostrożność w swoich działaniach, może będzie chciała poczekać na wyklarowanie się sytuacji w polityce fiskalnej, zawarcie umowy koalicyjnej i na autopoprawki nowego rządu do budżetu. Poza tym sytuacja zewnętrzna sprawiła, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych się skurczył - stwierdził Bartkiewicz.