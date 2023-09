Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 wzrosły o 8,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Spadek inflacji we wrześniu wynikał m.in. z niższych cen żywności i paliw oraz zmian regulacyjnych, takich jak darmowe leki dla dzieci i seniorów.

Głównym czynnikiem spadku inflacji jest efekt wysokiej bazy statystycznej sprzed roku.

Prognozy wskazują na wzrost cen paliw w ostatnim kwartale, a w grudniu możemy mieć inflację na poziomie 7 proc.

Ankieta Makroekonomiczna NBP sugeruje, że średnioroczna inflacja w Polsce w 2023 roku wyniesie między 11,5 proc. a 12,3 proc., a w przyszłym roku będziemy mieli inflację między 4,8 proc. a 8,1 proc.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 8,5 proc. r/r i spadku o 0,1 proc. m/m.

Ceny żywności i paliw przyczyniły się do dalszego spadku inflacji we wrześniu

Efekty bazy, obniżki na Orlenie oraz działania regulacyjne (prąd, leki) przyczyniły się do spadku inflacji we wrześniu. Był jeszcze jeden element, o którym nikt nie pisze: bardzo ciepły wrzesień opóźnił wprowadzenie kolekcji jesiennych – zauważył na Twiterze Marcin Czaplicki, ekonomista z SGH.

Podobnie sytuację ocenili w swoim piątkowym komentarzu eksperci z PKO Banku Polskiego, którzy stwierdzili, że do spadku inflacji we wrześniu przyczynił się szereg czynników – m.in. dalszy spadek cen żywności oraz paliw.

Istotny wpływ na spadek inflacyjnego odczytu miały też w ich ocenie zmiany regulacyjne (np. darmowe leki dla dzieci i seniorów oraz podwyższenie limitów uprawniających do zamrożonych cen energii elektrycznej).

"Obniżenie należności za prąd o 12 proc. (efekt rozporządzenia) nie powinno jednak zostać uwzględnione jako zmiana ceny, lecz jako transfer, a tym samym nie będzie widoczne w danych inflacyjnych" – podkreślili w swoim komentarzu.

Główną przyczyną spadku inflacji... efekt wysokiej bazy

Z kolei ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak podkreślił, jedną z głównych przyczyn spadku inflacji jest wysoka baza statystyczna sprzed roku. Przypomniał, że wrześniu 2022 roku inflacja ceny wzrosły aż o 1,6 proc. miesiąc do miesiąca.

Jego zdaniem w kolejnych miesiącach tempo spadku inflacji wyraźnie spowolni.

O tym, jaka będzie inflacja na koniec roku, zdecydują w dużej mierze ceny paliw. Spodziewamy się, że w ostatnim kwartale roku ceny paliw pójdą wyraźnie w górę, inflacja na koniec roku będzie więc wynosić ok. 7 proc - powiedział Adam Antoniak.

Statystyczny efekt wysokiej bazy dobrze widać, gdy popatrzymy na inflację dwuroczną

Jak zauważył na Twitterze prezes Instytutu Finansów Publicznych Sławomir Dudek, spadek inflacji od lutego z 18,4 do 10,1 proc. w sierpniu to jest głównie efekt bazy statystycznej. Jak odniesiemy ceny do analogicznego miesiąca sprzed dwóch lat (np. sierpień 2023 do sierpień 2021) to ceny w sierpniu były wyższe o ok. 27,8 proc., czyli nieco więcej niż w styczniu.

Jeśli chodzi o prognozy samego NBP, to średnioroczna inflacja w 2024 roku znajdzie się w granicach między 4,8 proc. a 8,1 proc., zaś w 2025 między 3,1 proc. a 6,7 proc. Takie są przynajmniej rezultaty najnowszej Ankiety Makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. W 2023 roku inflacja ma z kolei wynieść między 11,5 proc. a 12,3 proc.

Poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2023