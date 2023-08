Inflacja w Polsce może ponownie wzrosnąć

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych podaje, że rosnące ceny surowców i energii mogą ponownie zadziałać proinflacyjnie. Chociaż coraz mniej przedsiębiorców chce podnosić ceny, nie można wykluczyć spowolnienia dezinflacji.

Duże i średnie firmy są skłonne obniżać ceny, szczególnie w branży przetwórstwa ropy, w przemyśle drzewnym oraz papierniczym.

Nadal wzrost cen swoich produktów planują wytwórcy żywności i odzieży.

Na wzrost inflacji może zadziałać blokada ukraińskiego zboża, a także susze w krajach produkujących najwiecej zboża.

BIEC ostrzega, że kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku obniżył się o 1,3 punktu wobec zeszłego miesiąca i był to najmniejszy spadek w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, a niektóre z komponentów wskaźnika zaczęły działać proinflacyjnie, co może zapowiadać ograniczenie procesu dezinflacji w najbliższych miesiącach.

Maleje liczba managerów spodziewających się kolejnych podwyżek, większość uważa, że spadną

Według BIEC indeksy oczekiwań inflacyjnych konsumentów i menadżerów przedsiębiorstw produkcyjnych obniżają się od wielu miesięcy, choć tempo ich spadku uległo w ostatnich dwóch miesiącach ograniczeniu.

Po raz pierwszy od lutego 2022 roku odsetek ankietowanych konsumentów, spodziewających się dalszego wzrostu cen, spadł poniżej 80 proc. (78,9 proc. w lipcu 2023 r.), przy jednoczesnym kurczeniu się odsetka osób spodziewających się wzrostu cen w dotychczasowym lub szybszym od obecnego tempie na rzecz grupy ankietowanych, którzy uważają, że w najbliższych miesiącach ceny spadną lub co najmniej nie będą rosły.

Wyraźnie zmniejszyła się przewaga przedsiębiorców zamierzających podnosić ceny nad tymi, którzy planują je obniżać, co jest dobrą wiadomością. Obecnie sięga ona około 5 punktów procentowych wobec ponad 26 przed rokiem. Tendencja do obniżania cen dominuje wśród firm dużych i średnich. W podziale na branże, największych obniżek cen spodziewać się można w przemyśle przetwórstwa ropy naftowej, (gdzie dotychczas ceny wzrosły o blisko 30 proc. w ciągu roku), w przemyśle drzewnym i papierniczym.

Ceny chcą jednak nadal podnosić przedstawiciele firm odzieżowych oraz wytwórcy żywności. To właśnie podwyżki ze strony tych ostatnich mogą istotnie wyhamować spadek inflacji.

Tendencję do ograniczania tempa wzrostu cen producenckich (PPI) obserwujemy od roku i obecnie średnioroczna inflacja dla producentów nie przekracza 1 proc., przy około 4 proc. spadku cen w przetwórstwie przemysłowym i blisko 30 proc. wzroście cen gazu, energii elektrycznej i wody.

Rosnące ceny energii i surowców znowu mogą podnieść inflację

Właśnie ze względu na podwyżki cen tych produktów, bez których żadna firma nie może się obejść, inflacja może ponownie wzrosnąć.

Do kolejnych czynników, jakie mogą przyczynić się do istotnego wyhamowania tempa spadku inflacji należą ceny surowców. Lipiec i pierwsze dni sierpnia przyniosły wzrost cen niektórych z nich. Dotyczyło to przede wszystkim wybranych metali (jak np. miedź) oraz surowców żywnościowych (zboża, wyroby mleczne i mięso).

Surowce żywnościowe drożeją zarówno w efekcie blokady transportu zboża ukraińskiego, lecz również z powodu panującej suszy w krajach będących znaczącymi na świecie ich producentami (Kanada, USA, Indie, Chiny).

