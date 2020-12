Inflacja w Polsce najwyższa w Unii. Co ją będzie podsycać

W listopadzie - wynika ze wstępnych danych GUS inflacja (wzrost cen) spowolniła do 3 proc. rok do roku (3,1 proc. w październiku). Nie zmienia to faktu, że ceny - chociaż wolniej - wciąż będą piąć się w górę. I to dotyczy również przyszłego roku.

Ceny – chociaż wolniej niż dotychczas – wciąż będą piąć się w górę.

Na wzrost cen będą miały wpływ ceny administracyjne – za energię i wywóz śmieci i nowe daniny podatkowe, np. podatek cukrowy.

Odbicie gospodarcze spowoduje wzrost cen ropy, to będzie kolejnym impulsem inflacyjnym.