Inflacja w Polsce nie spadła z nieba. Stopy procentowe muszą dalej rosnąć

Wysoka inflacja pozostanie w Polsce przez kolejnych kilkanaście miesięcy, a stopy procentowe muszą nadal rosnąć - ocenia w rozmowie z WNP.PL profesor Jan Czekaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były wiceminister przekształceń własnościowych oraz finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2003-2010.

Działa się także rzecz dziwna, gdyż inflacja ogólna – tak zwana CPI – spadła, a równocześnie rosła inflacja bazowa lub utrzymywała się na wcześniejszym poziomie. Od stycznia 2019 roku mamy cały czas do dziś rosnącą inflację. W lutym tego roku inflacja bazowa wyniosła 6,7 procenta przy inflacji CPI na poziomie 8,6 proc. Te wskaźniki zbliżyły się do siebie, co oznacza, że mamy inflację bazową, czyli spowodowaną czynnikami popytowymi na bardzo wysokim poziomie. Dlatego właściwą reakcją byłoby zacieśnienie polityki pieniężnej, czyli konkretnie mówiąc podwyżka stóp procentowych. NBP zaczął to robić od października ubiegłego roku, robi to obecnie i prawdopodobnie będzie to robił nadal.Trudno powiedzieć, do jakiego poziomu RPP będzie podnosić stopy procentowe. Jak już wspomniałem, nie ma precyzyjnych metod, które mogłyby udzielić odpowiedzi na pytanie, jaki dokładnie poziom stóp procentowych przywróci inflację do akceptowalnego poziomu. Chociaż teoretycznie przyjmuje się, że polityka pieniężna jest forward looking, to decyzje podejmowane są także w oparciu o bieżące informacje dotyczące stanu gospodarki i inflacji. Dostępne dziś modele ekonometryczne nie są w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jaka będzie sytuacja gospodarcza za pół roku czy za rok i jakie decyzje powinny być podjęte przez RPP.- Do końca 2023 roku raczej lepiej nie będzie, nawet sam NBP twierdzi teraz, że w 2024 roku inflacja ukształtuje się na poziomie 4 procent. To oznacza, że jest jeszcze daleko do celu inflacyjnego.Pytanie jest jednak bardziej skomplikowane, nie wiemy bowiem, jakie te podwyżki będą potrzebne. Musimy wziąć pod uwagę, że celem podwyżek stóp jest osłabienie popytu (wzrostu gospodarczego). Nie mamy innego wyjścia, bo jeśli chcemy sprowadzić inflację do celu, gdyż wymknęła nam się spod kontroli, jedyną metodą jest zmniejszenie dynamiki PKB.Inflacja bierze się z nadmiernego popytu i jest przejawem braku równowagi pomiędzy podstawowymi elementami gospodarki. Na przykład dziś wynagrodzenia rosną bardzo szybko (11,7 proc. w lutym). Jeżeli temu wzrostowi nie towarzyszy odpowiedni wzrost wydajności pracy, to musi to prowadzić do narastania presji inflacyjnej.Jeżeli patrzymy na realizowaną od 2016 roku politykę gospodarczą, to ona charakteryzuje się wzrastającą rozbieżnością wzrostu płac z wydajnością pracy. W drugim kwartale 2020 roku pomiędzy tempem wzrostu wydajności pracy a tempem wzrostu płac było 11 procent różnicy, in minus oczywiście. To oznacza, że jest tylko kwestią czasu pojawienie się inflacji.Wynika z tego, że bez ograniczenia dynamiki wzrostu gospodarczego nie obejdzie się, nie ma innego sposobu doprowadzenia inflacji do właściwych poziomów. Dziś dynamika wzrostu gospodarczego kształtowana jest także przez inne niż stopy procentowe czynniki. W związku z wprowadzeniem sankcji i ograniczeniem eksportu tempo wzrostu gospodarczego w Polsce osłabnie, nacisk na ceny także będzie się zmniejszał nawet bez podwyżek stóp. To oczywiście może stanowić czynnik wspierający politykę pieniężną, ale nadal należy liczyć się z dalszymi podwyżkami stóp procentowych.- Wyczytanie z danych z dużym wyprzedzeniem, co się będzie działo z gospodarką, jest trudne, mam tego świadomość, bo sam byłem przecież w Radzie Polityki Pieniężnej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że przynajmniej w wystąpieniach prezesa Adama Glapińskiego, na początku pandemii, gdy wspominał o pomocy banku centralnego dla podtrzymania gospodarki, to było oczywiście nakierowane na podtrzymanie wysokiego tempa gospodarczego. Wydaje się, że to było priorytetem polityki pieniężnej do czwartego kwartału ubiegłego roku. Nastąpiła wówczas nie tylko zmiana retoryki, ale także zmiana polityki pieniężnej, ponieważ zaczęto podwyższać stopy procentowe.- Oczywiście, że tak. Chociaż należy patrzeć na to ze spokojem, bo nie wiemy, ilu z nich tutaj zostanie. Być może GUS lub sam NBP robi jakieś wyliczenia w tej sprawie.Z drugiej strony wzrośnie podaż pracy, ale głównie ze strony kobiet. Nawet można powiedzieć, że liczba mężczyzn się zmniejszyła, bo część wyjechała, żeby walczyć. Mowa o 80-100 tysięcy ludzi, a ten ubytek dotyczy w dużej części budownictwa i transportu. Mamy z kolei w Polsce kobiety, które mogą trafić do handlu i usług. Zwiększony popyt konsumpcyjny może powodować dalszy nacisk na ceny.- Zakładam, że mogą dojść w granice 5-5,5 procent. Taka jest najbardziej popularna wersja, chociaż czytałem także analizy mówiące nawet o 7,5 procentach. Oczywiście trzeba rozważyć wiele istotnych problemów. Wiemy, że WIBOR 6-miesięczny dochodzi już nawet do 5 procent. To oznacza radykalny wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych. Z pułapu 0,25 procent w roku ubiegłym do 5 procent to jest ogromny wzrost, a doliczyć trzeba marżę bankową. Kiedy stopy były niskie, banki ustalały wysokie marże, żeby mieć odpowiedni zarobek. Oprocentowanie kredytów hipotecznych, które zbliża się do 8 procent, oznacza poważny wzrost obciążeń gospodarstw domowych.Rynek zakłada, że stopy będą rosły, ale nie jestem w stanie ocenić, do jakiego poziomu. Jeżeli nastąpi znaczące spowolnienie w gospodarce, to też wpłynie na dynamikę cen, bo one zależą od dynamiki wzrostu gospodarczego.Teoretycznie bank centralny, podnosząc stopy, powinien zastanowić się nad tym, jaka będzie inflacja za kilkanaście miesięcy. Natomiast moim zdaniem decydujące znaczenie ma bieżąca ocena sytuacji gospodarczej. Bierze się pod uwagę podstawowe mierniki ze sfery gospodarczej i finansowej. Gdy inflacja zacznie spadać, to pewnie nastąpi wstrzymanie podwyżek stóp. Jednak bardzo trudno dziś przewidzieć jaki scenariusz może zostać zrealizowany.