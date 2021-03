Inflacja w Polsce rozpędza się powyżej prognoz

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w marcu o 3,2 proc. rok roku - wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. To spory wzrost w stosunku do lutego (wzrost o 2,4 proc.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Po miesiącu przerwy inflacja jest powyżej celu NBP i zostanie tam na dłużej – konkludują ekonomiści PKO BP.Analitycy mBanku szacują, że inflacja będzie rosłą, w maju przebije poziom 4 proc. i po chwili wakacyjnego oddechu w sierpniu powróci na ten poziom i będzie się tam utrzymywała do końca roku.- Gdy gospodarka ruszy z kopyta, ujawnią się elementy presji popytowej, wspomagane nie tyle wykorzystaniem wcześniejszych oszczędności, co szybką (na tle choćby wcześniejszych spowolnień, bo nie recesji) poprawą rynku pracy. To temat na drugą połowę roku i później. Im wyżej inflacja dojdzie w okresie przejściowym, tym większa szansa, że oczekiwania płacowe też będą rosły szybciej. Kompletu obrazu dopełnia słaby złoty, który z jednej strony stymuluje przychody eksporterów, ale z drugiej nie stanowi żadnej ochrony przed globalnym wzrostem cen surowców - podsumowują.Czytaj także: NBP prognozuje szybki wzrost polskiej gospodarki