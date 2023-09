Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 wzrosły rok do roku o 10,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z szybkim szacunkiem.

Finalny odczyt inflacji w sierpniu (10,1 proc.) okazał się zgodny z oczekiwaniami, a inflacja ma spadać w kolejnych miesiącach do poziomów jednocyfrowych.

Prognozy sugerują inflację na jednocyfrowym poziomie w przyszłych miesiącach, ale cel Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc. +/- 1 proc.) pozostaje odległy.

Wrześniowa obniżka cen prądu może dodatkowo wpłynąć na spadek inflacji. Jednak decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych oddala osiągnięcie celu. Będzie o to ciężko nawet w terminie do końca 2025 roku.

Analitycy przed publikacją ostatecznych danych GUS nie spodziewali się rewizji danych o inflacji za sierpień.

Inflacja w sierpniu zgodna z oczekiwaniami. W kolejnych miesiącach ma spadać

Dalszej dezinflacji sprzyjał w sierpniu spadek cen żywności (-1,0 proc./m), wolniejsze roczne tempo wzrostu nośników energii oraz dalszy spadek inflacji bazowej (z wyłączeniem cen energii i żywności).

Jak podał GUS, ceny żywności w sierpniu rok do roku wzrosły o 12,7 proc., użytkowanie mieszkania i nośniki energii o 12 proc., wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – 0 9,4 proc

Oto, jak wyglądają poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2023 r.:

sierpień sierpień lipiec lipiec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 10,1 0,0 10,8 -0,2 Inflacja towarów 9,8 -0,2 10,6 -0,6 Inflacja usług 11,1 0,6 11,3 0,8 Żywność i napoje bezalkoholowe 12,7 -0,9 15,6 -1,2 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 11,1 0,3 11,5 0 Odzież i obuwie 6,7 -0,7 6,9 -3,1 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 12,0 0,1 13,8 0,2 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 9,4 0,4 10,6 0,1 Zdrowie 9,7 0,5 9,8 0,1 Transport -1,7 2,0 -8,5 0,1 Łączność 9,3 0,0 9,2 0,6 Rekreacja i kultura 10,9 0,2 12,1 1,6 Edukacja 13,5 0,1 13,6 0,1 Restauracja i hotele 13,3 0,5 13,8 0,7 Inne towary i usługi 11,4 0,3 13,4 0,4

W dalszej części roku powinniśmy obserwować inflację na jednocyfrowym poziomie - zauważyli w swoim komentarzu analitycy ING.

Od września będziemy już na poziomach jednocyfrowych, ale cel NBP pozostaje odległy, a cięcia stóp nas do niego nie przybliżają - ocenił zespół ekonomistów ING Banku Śląskiego.

Obniżka cen prądu może wpłynąć na dalsze spadki inflacji

Również według prognoz PKO BP, nawet bez uwzględnienia spadku inflacji związanego z 12-proc. obniżką cen prądu dla gospodarstw domowych, inflacja we wrześniu wyraźnie spadnie - do poziomu poniżej 9 proc.

Opublikowane w poniedziałek rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska przewiduje, że sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 r.

W rozmowie z PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor stwierdził, że GUS może to zakwalifikować jako obniżkę cen albo uznać za transfer. Jeśli założyć, że to obniżka, może to w jego ocenie wpłynąć na spadek inflacji o kolejne 0,3 pkt proc.

W tym kontekście należy czytać piątkowy komunikat GUS, że przy wyliczaniu wskaźnika CPI uwzględni zmiany w regulacjach prawnych, w tym dotyczące cen energii i leków.

"Zmiany będą uwzględniane zgodnie z terminami ich wejścia w życie określonymi w aktach prawnych i będą dotyczyły oprócz cen energii m.in. cen leków. Działania osłonowe wynikające z regulacji, w zależności od ich charakteru, mogą wpływać na gromadzone poziomy cen lub wydatki gospodarstw domowych, stanowiące wagi w obliczeniach wskaźników cen" - oświadczył GUS.

RPP we wrześniu obniżyła stopy, to oddala osiągnięcie inflacyjnego celu na poziomie 2,5 proc.

Na podwyższenie ścieżki inflacyjnej może z kolei wpłynąć wrześniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która niespodziewanie zdecydowała się obniżyć stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych.

Jak zauważył także m.in. członek RPP Ludwik Kotecki, ta decyzja oznacza, że osiągnięcie celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. z odchyleniem 1-proc.) oddala się poza koniec 2025 roku. Ten termin jako realistyczny uznała lipcowa projekcja NBP. Została ona jednak opracowana na podstawie założeń, że stopy procentowe przez ten czas pozostaną na niezmienionym poziomie.

