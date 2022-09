Inflacja w styczniu może osiągnąć 20 albo nawet 25 procent

Wycofano się z narracji, że mamy już koniec podwyżek stóp procentowych - mówi w rozmowie z WNP.PL Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pięniężnej, były wiceminister finansów i twórca Instytutu Odpowiedzialnych Finansów.

Ludwik Kotecki wskazuje, że efekt statystyczny na początku przyszłego roku automatycznie podbije poziom polskiej inflacji.

Niski kurs złotego będzie dokładał się do wzrostu cen - dodaje.

W oczekiwaniach Polaków inflacja coraz bardziej staje się trwałym elementem, a to może być niebezpieczne - uważa.

Jest pan jedną z niewielu osób, które publicznie głoszą, że inflacja pozostanie z nami na dłużej. Skąd czerpie pan przesłanki do takiej tezy?

- Z dwóch rzeczy. Przede wszystkim z mojego doświadczenia jako ekonomisty, ale także z doświadczenia z lat 70., bo mamy dziś bardzo podobną sytuację do tego, co się działo wówczas w Stanach Zjednoczonych.

Krótko mówiąc: amerykański Fed bardzo ostro podniósł stopy procentowe w latach 1972-74, po czym nagle przestraszył się recesji i zaczął jeszcze szybciej stopy obniżać. To spowodowało, że z inflacją Stany Zjednoczone nie poradziły sobie przez kolejne lata, aż do początku lat osiemdziesiątych. I to się i tak zresztą skończyło recesją. Dzisiaj mamy taki sam szok podażowy. Ceny zapewne nie będą już teraz bardziej rosły, ale będą wpływały na naszą inflację. Czyli jest podobnie.

Po drugie, tam też była prowadzona stymulacja fiskalna. Byłem przez 20 lat pracownikiem ministerstwa finansów i trochę może wiem więcej, bardziej rozumiem dynamikę finansów publicznych niż moi koledzy w Radzie Polityki Pieniężnej. Może tak zwany przeciętny Polak też nie musi śledzić tych wszystkich danych. Dlatego powiem tak: obawiam się, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją spowolnienia, może nie z recesją, ale ze spowolnieniem.

Za mała reakcja i zbyt wczesne obniżanie stóp wpędzą nas na lata w inflację

Wraz ze spowolnieniem, dodatkowo występującym w roku wyborczym, pojawią się dużo wyższe wydatki i to widzimy już w projekcie budżetu i w samych zapowiedziach. Natomiast będziemy obserwować dużo niższe dochody budżetowe. To się skończy dużym deficytem w przyszłym roku.

Dlatego te dwie rzeczy, czyli niedostateczna, za mała reakcja na wysoką inflację, a potem być może za wczesne wycofywanie się z tego (co publicznie zapowiada prezes Glapiński) poprzez obniżki stóp oraz problemy fiskalne mogą nas na lata wpędzić w inflację. Tego się najbardziej obawiam.

Na lata, czyli o jakiej perspektywie mówimy?

- Tak jak mówiłem i odnosiłem się do amerykańskiego przykładu - 0ni podnieśli stopy w 1972 roku i dopiero po około 10 latach udało się uporać z inflacją. To są rzeczy, które mogą się u nas powtórzyć.

Zresztą uważam, że nasza inflacja nie stała się żadną czasową, epizodyczną w rozumieniu, że potrwa rok, dwa i zniknie. Ona już się stała uporczywą. W oczekiwaniach ludzi w coraz większym stopniu inflacja po prostu jest stałym elementem. Firmy w swoich negocjacjach handlowych wpisują do kontraktów bardzo często klauzule indeksacyjne. Oznacza to, że umawiają się na wzrost cen. Te ceny cały czas nie napotykają na barierę popytową. Popyt mimo spowolnienia cały czas trzyma się dobrze. W związku z tym następuje przerzucanie kosztów na ceny dla innych odbiorców, w tym dla konsumentów i tak inflacja się napędza.

Przy czym jednocześnie rynek pracy jest bardzo ciasny, tam nie ma miejsca na pozwolenie sobie - na razie, co wyraźnie podkreślam - na ograniczenie wynagrodzeń, bo nie ma pracowników. W momencie, gdy mamy rynek płacy, żądania płacowe realizowane są praktycznie od razu, bo przedsiębiorca boi się, że zostanie bez specjalistów lub bez pracownika.

Trudno dostrzec powody, dla których inflacja miałaby zacząć spadać

To jest taka trochę samonakręcająca się spirala. Do tego dochodzi duży impuls fiskalny, który nas czeka w przyszłym roku, to znaczy 20-procentowa podwyżka płacy minimalnej. Wszystko razem składa się na to, że nie ma powodów do tego, żeby inflacja miała zacząć spadać.

Z gospodarki płyną niepokojące informacje, ponieważ dla wielu firm pojawia się ogromna bariera kosztowa. To wybija zęby polskiemu tygrysowi gospodarczemu. Czy przez wysoką inflację i wysokie ceny energii i gazu ziemnego nie staniemy się mniej konkurencyjni?

- Kilka dni temu rozmawiałem z głównym ekonomistą ING Banku Śląskiego. Ekonomiści banku dosłownie przed chwilą przeprowadzili badania wśród swoich klientów, którzy także zapewne są kredytobiorcami, dotyczące tego, na ile są oni w stanie przerzucać koszty na klientów. I okazało się, że na razie tego problemu nie ma.

Druga rzecz wynikająca z tego badania jest bardziej filozoficzna i dotyczy pytania, czy wierzymy w recesję w przyszłym roku? Na tak postawione pytanie mogę odpowiedzieć: jeśli tak, to inflacja będzie się obniżać, bo nie będzie miała paliwa. Bariera popytu może szybko się pojawić, bo ceny nie będą miały jak rosnąć.

Natomiast ja w tę recesję nie wierzę. Owszem, wierzę w recesję techniczną, ona absolutnie już jest, bo mamy w trzecim kwartale spadek PKB, mieliśmy także spadek w drugim kwartale. Prawdopodobnie w czwartym kwartale też to się stanie i nawet w pierwszym kwartale przyszłego roku. To jest pewnie jedyny kwartał, gdzie możemy zobaczyć ujemną roczną dynamikę, a nie tylko kwartalną. Natomiast w rocznych dynamikach, czyli za rok 2022 i za rok 2023, uważam, że tej ujemnej dynamiki nie zobaczymy.

Czyli jeśli w to wierzę, to nie mogę równocześnie zakładać, że inflacja będzie się sama, no prawie sama obniżać. Przekaz, który płynie od moich kolegów z RPP, jest po prostu niespójny. Oni uważają, przynajmniej oficjalnie, że recesji nie będzie, ale z drugiej strony uważają, że inflacja będzie bardzo szybko spadała. Czyli albo oni muszą wierzyć w recesję, tylko nie chcą o niej mówić - być może tak jest, wtedy to ma jakiś sens. Albo, tak jak powiedziałem, są niespójni w ocenie dezinflacji.

- Odpowiem praktycznie, co pewnie się wydarzy z dużym prawdopodobieństwem. Po pierwsze wycofano się z narracji, że mamy już koniec podwyżek, to było mówione w lipcu. Tego już teraz we wrześniu nie ma. Prezes Glapiński mówił raczej o jakiejś pauzie.

Ja uważam, że tak będzie, że będziemy mieć jakąś przerwę. Bardzo ważne jest, co się stanie z tarczą antyinflacyjną, z cenami prądu i gazu dla gospodarstw domowych, o czym dowiemy się w styczniu przyszłego roku, a są to bardzo ważne dwa elementy. W przypadku tarczy uważam, że ten znak zapytania jest bardzo duży, bo jej nie ma w budżecie, nikt tego nie przewidział, nie wpisał jej tam po stronie dochodów. Bo wtedy dochody byłyby o 50 miliardów złotych mniejsze, ale wszyscy o niej mówią, że ona jednak będzie do końca przyszłego roku. Bo po pierwsze jest potrzebna, po drugie jest rok wyborczy i nikt sobie nie pozwoli na to, żeby inflacja wzrosła o 5 punktów procentowych w styczniu. A tak by się stało, gdyby wycofano tarczę.

W styczniu przyszłego roku inflacja przekroczy 20 procent i zostanie ona z nami na dłużej

Jeżeli inflacja, a takie jest moje zdanie, skoczy do tych 20, może nawet 20 plus procent w styczniu-lutym 2023 roku, będziemy mieli problem. Bo jeszcze pamiętać trzeba, że wygaśnie efekt statystyczny rządowych tarcz. Przy tym nie mówię o samych tarczach, tylko o ich efekcie statystycznym. Dziś porównujemy ceny, na przykład we wrześniu z tarczą (obecnie) do cen we wrześniu ubiegłego roku bez tarczy. Natomiast to się skończy. My w styczniu przyszłego roku, a w szczególności w lutym, będziemy porównywać ceny z tarczą do cen z tarczą - mówiąc w największym skrócie. Dlatego ten efekt statystyczny podbije nam inflację. Bardziej byśmy to odczuli, gdyby podatki wróciły do poziomów sprzed wprowadzenia tarczy. Inflacja w styczniu, w zależności od tego, co się wydarzy, w mojej ocenie może mieć poziom 20 albo nawet 25 procent. Sejm teraz zajmuje się przedłużeniem tarcz do końca roku, ale nic nie słychać o roku przyszłym.

