Inflacja w Turcji znowu eksplodowała. Szalenie wysoki poziom

Inflacja w Turcji we wrześniu wzrosła do poziomu 61,53 proc., a miesiąc do miesiąca ceny wzrosły aż o 4,75 proc. Jak zauważa analityk cinkciarz.pl Bartosz Sawicki to efekt niebezpiecznej kombinacji ujemnych realnych stóp, hojnych przedwyborczych obietnic i zapaści liry.

Zaledwie trzy miesiące wystarczyły, by inflacja w Turcji, która wcześniej w nieco ponad pół roku spadła z poziomu 85 do 38 proc., znowu odbiła się w górę do poziomu powyżej 61 proc.

Presja cenowa nad Bosforem napędzana jest przez niebezpieczną kombinację skrajnie ujemnych realnych stóp procentowych, hojne przedwyborcze podwyżki płac, zmiany w systemie podatkowym i zapaść liry - zauważa Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl.

Jak podkreśla Sawicki, we wrześniu czynniki te zostały spotęgowane także przez wzrost cen żywności i wpływ drożejącej na rynkach globalnych ropy. W rezultacie ceny konsumenckie w porównaniu z sierpniem podniosły się o 4,75 proc.

Turcja próbuje ratować sytuację gwałtownie podnosząc stopy

Oznacza to, że już we wrześniu inflacja przewyższyła też pułap prognozowany przez turecki bank centralny na grudzień.

Dynamika inflacji będzie rosnąć w ocenie Sawickiego aż do połowy przyszłego roku, kiedy zapewne przekroczy 70 proc. Ponieważ "presja cenowa jest bardzo głęboko zakorzeniona i mocno rozlana po gospodarce", jego zdaniem nie można wykluczyć też zbliżenia się do niechlubnego rekordu z października 2022, gdy wzrost cen przekroczył 85,5 proc.

By ratować sytuację, po wygranych przez urzędującego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana wyborach prezydenckich na wiosnę, Turcja zdecydowała się na gwałtowne podwyżki stóp procentowych, które zostały w kilku ruchach podniesione z 8,5 do 30 proc. Jak zauważa Sawicki, dopiero jednak sierpniowa podwyżka o 750 punktów bazowych będąca odpowiedzią na przeszło 9-proc. miesięczny skok cen przebiła rynkowe oczekiwania pod tym względem.

Turcja przez lata pod wpływem samego Erdogana (tamtejszy bank centralny jest niezależny tylko teoretycznie) prowadziła nieortodoksyjną politykę pieniężną, czego kulminacją były obniżki stóp pod koniec 2022 roku w okresie, gdy rekordy biła inflacja.

Obecnie w ocenie analityka Cinkciarz.pl wzrost stóp procentowych nawet o kolejne 10 pkt. proc. przed końcem roku wydaje się zasadny, lecz w przypadku Turcji nie można przyjąć tego za pewnik. To dlatego, że Erdogan może zmienić zdanie i z dnia na dzień położyć kres próbie powrotu do ortodoksyjnych metod.

Brak wiarygodności władz to kolejny obok gwałtownie rozpędzającej się inflacji i niechybnego pogorszenia sytuacji w bilansie płatniczym problem liry – podkreśla Sawicki.

Interwencje nie pomogą tureckiej lirze? Wkrótce może być jeszcze tańsza

Dlatego w jego ocenie turecka waluta lada może znowu przeżywać bardzo trudne chwile, gdy obecne próby stabilizacji kursu w okolicy 27 lir za dolara z z użyciem interwencji walutowych i szeregu restrykcji ograniczających swobodę przepływu kapitału prawdopodobnie zakończą się fiaskiem.

Podobnie było już wcześniej w tym roku. Tylko w ciągu sześciu tygodni poprzedzających pierwszą turę wyborów prezydenckich w Turcji tamtejszy bank centralny stracił 15 proc. swoich rezerw walut zagranicznych w celu powstrzymania kursu liry przed załamaniem. To nie uchroniło liry od gwałtownej wyprzedaży, która zaczęła się zaraz po wygranej Erdogana w maju.

Kurs dolara bardzo szybko powędrował wówczas z poziomu 20 lir za dolara do poziomu około 26 lir za dolara, by od drugiej połowy września utrzymywać się na poziomie 27 lir za dolara.