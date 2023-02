Inflacja w USA jednak nie odpuszcza. Kredyty będą jeszcze droższe

Z komunikatu opublikowanego przez Departament Pracy wynika, że styczniu tego roku indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w stosunku do grudnia 2022 roku o 0,5 procent. W ujęciu rocznym ceny były wyższe o 6,4 procent.

Z komunikatu opublikowanego przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych wynika, że w styczniu 2023 roku wzrost cen konsumpcyjnych przyspieszył w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,5 procent. Analitycy pytani w minionym tygodniu przez Reutersa spodziewali się wzrostu o 0,1 procent. Jako jedną z przyczyn takiej sytuacji wskazuje się osłabienie wartości dolara wobec innych walut, głównie do euro, co wpłynęło na wzrost kosztów importowanych towarów.

W styczniu odnotowano także podwyżki czynszów, usług, wizyt u lekarza i kosztów ubezpieczeń. To wszystko wpłynęło na osłabienie tempa spadku indeksu cen, który w ujęciu rocznym w styczniu wyniósł 6,4 procent, wobec 6,5 procent w grudniu 2022 roku.

Amerykańska rezerwa federalna (Fed) od marca 2022 roku podniosła stopy procentowe o 450 punktów bazowych z poziomu zerowego do 4,5-4,75 procent.

Zgodnie z oczekiwaniami rynków finansowych możliwe jest, że na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym na marzec tego roku, rezerwa federalna będzie kontynuować swoją wcześniejszą strategię i umiarkowanie podniesie stopy o 0,25 punktów bazowych.

Celem długofalowym jest to, aby na koniec roku inflacja obniżyła do poziomu około 4 procent, co byłoby dobrym prognostykiem na 2024 roku kiedy przewidywane są pierwsze obniżki stóp procentowych.

Byłoby to zgodne z zapowiedziami prezydenta Joe Bidena, który ogłosił, że w roku wyborczym znacząco spadną koszty kredytów bankowych dla wszystkich obywateli i biznesu.

