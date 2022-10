Inflacja w USA przebiła prognozy. Potrzebna będzie interwencja

Chociaż spadła w stosunku do sierpnia, kiedy była na poziomie 8,3 procent, to poziom inflacji w USA we wrześniu 2022 roku był wyższy, niż przewidywano.

Inflacja w Stanach Zjednoczonych znajduje się dużo powyżej 2-procentowego progu, który jest wyznaczony przez bank centralny i zapewne Rezerwa Federalna (FED) znowu zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych, żeby ograniczyć dalsze wzrosty cen.

Inflacja w Stanach Zjednoczonych zmalała w stosunku do czerwca, gdzie jej poziom osiągnął 9,1 procent, do czego przyczynił się spadek cen paliw. Jej skutki jednak nie rozłożyły się po równo na ceny poszczególnych produktów.

Ceny odzieży i używanych samochodów spadły w zeszłym miesiącu. Z kolei ceny zakupów spożywczych wzrosły o 13 procent w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Rosną także ceny mieszkań i usług medycznych.

Z wyłączeniem jedzenia i energii, poziom inflacji rośnie najszybciej od 1982 roku.

- Wzrost kosztów mieszkaniowych i leczenia potwierdzają, że presja cenowa jest wyjątkowo trudna do opanowania i bez działań FED nie da się jej zwalczyć - komentuje dla BBC Seema Shah, szefowa działu strategii globalnej z firmy konsultingowej Principal Asset Management.

Od marca tego roku Rezerwa Federalna już pięciokrotnie podnosiła stopy procentowe. Poprzez takie działania FED chce obniżyć popyt szczególnie na mieszkania i samochody, aby złagodzić presję cenową.

- FED musi podjąć działania podczas swojego następnego spotkania i trzymać w ryzach politykę fiskalną, aż do momentu opanowania inflacji - mówi BBC Neil Barell ekspert funduszu inwestycyjnego Premier Miton Investors.

