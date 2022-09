Inflacja w USA znowu przebiła prognozy. Giełdy i dolar reagują

Inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych w sierpniu wyniosła 8,3 proc. rok do roku, przekraczając prognozowane 8,1 proc. Rynki finansowe zareagowały jednoznacznie, preferując dolara.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wyższe od prognoz dane inflacyjne z USA spowodowały umocnienie dolara i silne osłabienie nastroju na rynkach akcyjnych, w tym także na GPW.

Na rynku walutowym wiatru w żagle dostał dolar, który w relacji do złotego momentalni podrożał o około 6 groszy, do 4,68 zł. Wyższa inflacja to potencjalnie wyższe stopy procentowe, co na wartość waluty działa stymulująco, przynajmniej w teorii.

Na rynkach akcyjnych nie ma już śladu po niezłej pierwszej części wtorkowych notowań - WIG20 traci momentami ponad 2 proc., pod kreską znalazł się także niemiecki DAX.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl