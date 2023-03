Inflacja w Wielkiej Brytanii znowu rośnie. Możliwe są podwyżki stóp procentowych

Komunikat przekazany przez Narodowe Biuro Statystyczne (ONS) zawiera informacje na temat poziomu inflacji w Wielkiej Brytanii w lutym 2023 roku. Ceny, zamiast spadać, zaczęły znów rosnąć. To bardzo zły prognostyk dla całej gospodarki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Z komunikatu opublikowanego przez ONS (Office for National Statistics) wynika, że w lutym 2023 roku inflacja CPI, czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła w Wielkiej Brytanii do 10,4 procent w ujęciu rok do roku. Dla porównania w styczniu 2023 ten wskaźnik wynosił 10,1 procent.

Jako główną przyczynę tego zjawiska wskazuje się rekordowy wzrost cen żywności, szczególnie warzyw, owoców i dań gotowych oraz napojów bezalkoholowych w tym zwłaszcza soków. Ceny tych produktów osiągnęły największy poziom od ponad 45 lat ponieważ zła pogoda i zwiększone koszty transportu doprowadziły do wystąpienia niedoborów w sklepach.

Poza tym w grudniu trwały liczne akcje promocyjne zachęcające klientów do zakupów po okresie świątecznym. W lutym takich akcji było bardzo mało.

Wiele placówek handlowych już od kilku miesięcy racjonuje sprzedaż pomidorów, cytrusów, brokułów, a nawet ziemniaków. Dodatkowo ze względu na brak konkurencji ze strony dostawców z państw unijnych na rynku dostaw mięsa, wędlin i jajek, zanotowano znaczące podwyżki cen tych produktów.

- Oczekiwanego przez nas spadku inflacji w szybkim tempie nie można już uważać za pewnik, natomiast cały czas trzymamy się naszego planu zakładającego zmniejszenie do końca roku inflacji o połowę - powiedział cytowany w komunikacie brytyjski minister finansów Jeremy Hunt.

Jutro zbiera się Rada Banku Anglii i rynki finansowe oczekują kolejnej podwyżki stóp procentowych, tym razem o 25 punktów bazowych. Na ostatnim posiedzeniu w lutym tego roku stopy zostały podniesione do poziomu 4 procent, najwyższego od 2008 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl