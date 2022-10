Inflacja wcale nie odpuszcza. Widać to zwłaszcza w cenach żywności

Główny Urząd Statystyczny potwierdził wstępny odczyt inflacji. We wrześniu wyniosła 17,2 procent, przy czym wzrost cen towarów był na poziomie 18,7 procent, a ceny usług wzrosły o 12,5 procent. Żwyność podrożała o 19,3 proc.

We wrześniu 2022 roku ceny były przeciętnie wyższe o 17,2 proc. względem sytuacji rok wcześniej.

Mocno podrożały żywność i towary.

Prognozy na przyszłość są mocno niepewne.

Wstępny odczyt poziomu inflacji za wrzesień na poziomie 17,2 procent, dokonany przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec września, był dużym zaskoczeniem dla wszystkich. Spodziewano się bowiem spadku w stosunku do sierpnia tego roku kiedy inflacja wyniosła 17,1 procent.

Inflacja w Polsce utrzymuje się nadal na bardzo wysokim poziomie

Tak się nie stało przez wzrost cen paliw i żywności, opłat za mieszkanie i wydatków związanych z zakupem paliwa za zimę.

Teraz GUS podał ostateczny komunikat o inflacji za wrzesień. Wynika z niego, że wzrost cen towarów wynosił we wrześniu 18,7 procent, a usług 12,5 procent. W stosunku do sierpnia odnotowano wzrost inflacji o 1,6 procent przy czym ceny towarów były wyższe o 1,7 procent, a usług odpowiednio o 1,3 procent. Z kolei żywność w ciągu roku podrożała o 19,3 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2022 r.:

waga wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 100 17,2 1,6 16,1 0,8 Inflacja towarów 18,7 1,7 17,5 0,8 Inflacja usług 12,5 1,3 11,8 0,7 Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 19,3 1,7 17,5 1,6 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 9,0 0,8 8,3 0,7 Odzież i obuwie 4,47 7,0 4,8 5,2 -0,5 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 29,9 2,7 27,4 2,6 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 13,0 1,5 12,2 1,5 Zdrowie 5,69 7,8 0,7 7,4 0,6 Transport 9,54 16,4 -1,5 19,5 -5,1 Łączność 4,9 2,9 1,0 4,3 0 Rekreacja i kultura 6,07 13,9 0,8 12,6 1,1 Edukacja 1,16 12,5 7,4 6,9 0,2 Restauracja i hotele 4,77 17,8 1,7 16,7 1 Inne towary i usługi 5,45 11,9 1,5 10,6 2,1

Wiele wskazuje na to, że inflacja na takim poziomie będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach

- Ten odczyt inflacji w Polsce nie różni się od wcześniejszych prognoz GUS. To, że mamy inflację na poziomie 17,2 procent było dużym zaskoczeniem dla rynku, ale ten wynik wyraźnie zaskoczył także członków RPP (Rady Polityki Pieniężnej -red.). O tym otwarcie mówili niektórzy jej członkowie. W dużej mierze obserwowany konflikt w łonie Rady jest po części wynikiem danych prezentowanych przez GUS i tym, że na przyszłość istnieje ryzyko utrzymania się wysokiego poziomu inflacji - komentuje dla WNP.PL były wiceminister finansów Stanisław Gomułka.

- Może oczywiście nastąpić czasowe zmniejszenie poziomu inflacji, ale będzie to raczej wynikiem wyższej bazy, do której będziemy się odnosić. Jest problem z odpowiedzią na pytanie, kiedy to się skończy. Mamy bowiem do czynienia z dużą dozą niepewności co tego jak zachowa się RPP i czy zdecyduje się na kolejne podwyżki stóp - dodaje

- Na początku przyszłego roku planowane są podwyżki cen energii, rośnie także presja płacowa, a odczyty cen pokazują, że w przemyśle są one wyższe niż poziom inflacji. One przekraczają już 20 procent. I jeszcze sprawa kursu walutowego i osłabienie złotego. To wskazuje, niestety na możliwość utrzymania się, a nawet wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach 2023 roku - ocenia.

Z ostatnich wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego wynika, że w jego ocenie nie będzie takiej sytuacji w najbliższej przyszłości, żeby roczny poziom inflacji przekroczył 20 procent. Z tą nadzieją oczekiwać będziemy wstępnych odczytów GUS dotyczących poziomu cen w październiku tego roku.

