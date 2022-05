Inflacja wciąż się rozkręca. Ekonomiści wskazują, kiedy się zatrzyma

Wzrost cen wciąż przyspiesza. Inflacja bazowa - po wyłączeniu cen żywności i energii - wyniosła w kwietniu 7,7 proc. - wobec 6,9 proc. w marcu - poinformował w poniedziałek Narodowy Bank Polski. Inflacja konsumencka w ubiegłym miesiącu sięgnęła 12,4 proc.

Inflacja bazowa - z wyłączeniem cen żywności i energii - wyniosła w kwietniu b.r. 7,7 proc,

Ekonomiści zwracają uwagę, że tempo wzrostu cen jest coraz większe - miesiąc do miesiąca inflacja bazowa powiększyła się o 1,3 proc.

Coraz bardziej prawdopodobny jest scenariusz stagflacyjny, chociaż - według obecnych danych - recesja raczej nam nie zagraża.

Narodowy Bank Polski podał w poniedziałek dane o inflacji bazowej. Najpopularniejsza jej miara (inflacja z wyłączeniem cen energii i żywności) wyniosła 7,7 proc., była zatem ponad trzykrotnie wyższa niż cel inflacyjny NBP, który wynosi 2,5 proc.

Inflacja, po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa), sięgnęła 12,2 proc., - wobec 10,6 proc. miesiąc wcześniej; inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 9,3 proc. - wobec 7,9 proc. miesiąc wcześniej, a tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, to poziom 9,2 proc. - wobec 7,8 proc. miesiąc wcześniej.

Powodem do niepokoju jest nie tylko sam - bardzo wysoki - poziom inflacji bazowej, ale tempo jego wzrostu. W ujęciu miesięcznym inflacja z wyłączeniem cen energii i żywności urosła o aż 1,3 proc. W marcu (podobnie jak w styczniu i w lutym) przyrost tego wskaźnika miesiąc do miesiąca utrzymywał się na poziomie 1 proc. "W kwietniu rosły wszystkie miary inflacji bazowej. Nie widać na razie żadnych sygnałów zmniejszającej się presji inflacyjnej" - konkludują ekonomiści Pekao.

Nie tylko Putin

To oznacza, że inflacja przyspiesza - i to nie tylko za sprawą agresji Rosji na Ukrainę, jak przekonują przedstawiciele rządu, którzy mówią o putinflacji. Owszem, wojna na wschodzie podbiła ceny paliw (ten proces zaczął się zresztą już wcześniej, kiedy jesienią ubiegłego roku Rosja zaczęła zmniejszać dostawy surowców energetycznych do Europy) i zaczyna podnosić ceny żywności (zaczyna, bo najgorsze dopiero przed nami, gdy okaże się o ile mniejsze będą tegoroczne zbiory na Ukrainie, a także zasiewy na następny rok) - wskaźnik inflacji bazowej pomija jednak owe czynniki. Mamy solidny inflacyjny fundament: ceny rosłyby (chociaż nie w takim stopniu) nawet gdyby Putin powściągnął swe zbrodnicze zamiary.

Agresja Rosji na Ukrainę nasiliła i spotęgowała czynniki inflacyjne. Nie jest ona jednak przyczyną inflacji, inflacja ma bowiem charakter popytowy. - Widzimy przecież silny wzrost cen usług, około 10 proc. rok roku, widzimy wzrost cen towarów bazowych - mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.

Będzie drożej

Kiedy inflacja się zatrzyma? Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. "Dobra sytuacja na rynku pracy i szybki wzrost inflacji sprzyjają narastaniu presji płacowej i będą oddziaływały w kierunku wzrostu inflacji bazowej w kolejnych miesiącach. Uważamy, że osiągnie ona maksimum lokalne na poziomie 8,6 proc. rok do roku w lipcu br., a następie zacznie się stopniowo obniżać. Niemniej jednak znajdzie się ona poniżej granicy 7 proc. rok do roku dopiero na początku 2023 r." - przewidują ekonomiści Credit Agricole. Ich zdaniem szczyt inflacji osiągniemy w czerwcu - ma ona wówczas osiągnąć 14,3 proc. (przy założeniu, że obowiązywanie tarcz inflacyjnych zostanie przedłużone).

Trzeba jednak zaznaczyć, że spadek inflacji nie oznacza, że ceny będą spadać - będą tylko rosły wolniej niż dotychczas - już nie o 12 proc. (średnio) rok do roku a np. o 8 proc. na taki spadek tempa wzrostu cen przyjdzie nam jednak poczekać ładnych kilka miesięcy.

Gospodarka wyhamuje

Taka sytuacja zwiększa prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych; obecnie większość ekonomistów typuje ich docelowy poziom na 7-7,5 proc., co pociągnie za sobą dalszy wzrost oprocentowania kredytów - nie tylko przecież hipotecznych, ale i tych zaciąganych przez firmy. A to z kolei zaowocuje najprawdopodobniej dalszym spadkiem skłonności do inwestowania, a co za tym idzie - wyhamowaniem gospodarki: nie będą jej już bowiem napędzać inwestycje, za sprawą inflacji "siądzie" również konsumpcja.

Jak silne to może być hamowanie?

- Scenariusz stagflacyjny jest coraz bardziej prawdopodobny - twierdzi Grzegorz Maliszewski.

Stagflacja - czyli połączenie wysokiej inflacji ze stagnacją gospodarczą - jest scenariuszem coraz częściej branym pod uwagę przez ekonomistów. Zdaniem głównego ekonomisty Banku Millennium klasycznej recesji raczej nie powinniśmy się obawiać.

- Możemy natomiast zanotować kilka kwartałów, kiedy wzrost PKB liczony kwartał do kwartału będzie bliski zeru lub nawet na lekkim minusie. W ujęciu rocznym ujemny wzrost raczej nam nie grozi - ze względu na efekt bazy - twierdzi Grzegorz Maliszewski.

Widmo stagflacji

Podkreśla jednak, że hamowanie może być mocne. – Spodziewamy się, że na przełomie tego i przyszłego roku wzrost gospodarczy liczony rok do roku może kształtować się poniżej 2 proc.

Spowolnienie będzie efektem - z jednej strony - wzrostu stóp procentowych (a zatem i mniejszych inwestycji, do których zniechęcać będzie dodatkowo sytuacja geopolityczne – niepewność związana z dalszym rozwojem wojny za wschodnia granicą, ale i innych czynników – jak np. sytuacji w Chinach, skąd płyną niepokojące sygnały), z drugiej zaś - osłabienia konsumpcji. Dziś jest ona podbijana przez miliony ukraińskich uchodźców, ale - zdaniem Grzegorza Maliszewskiego - ten efekt wkrótce wygaśnie.

Ekonomista zwraca również uwagę na wyczerpywanie się paliwa wzrostu konsumpcji – rosnące w ostatnich latach szybko płace, zaczynają stawać - w ujęciu realnym - w miejscu (nominalnie wciąż mamy do czynienia z dwucyfrowym wzrostem). Ponadto zmieni się nieco struktura konsumpcji: w obliczu szybko rosnących cen żywności i energii dochód rozporządzalny na inne zakupy (np. towary przemysłowe, wyposażenie mieszkania, ale i usługi) gwałtownie się skurczy.

Wojna postu z karnawałem

Z drugiej strony będziemy wciąż wysoką inflację - także dlatego, że w ostatnich miesiącach polityka monetarna i fiskalna mocno się rozjeżdża. Oto RPP radykalnie podnosi stopy, ale rząd bynajmniej nie zaciska pasa.

- Polityka fiskalna jest ekspansywna, czyli proinflacyjna - ocenia Grzegorz Maliszewski, wskazując na to, ze poziom transferów socjalnych się nie zmniejsza, wręcz przeciwnie: zapowiedzi wypłat czternastych emerytur czy obniżki podatków oznaczają wypływ na rynek kolejnych miliardów i kolejne paliwo do szybszego wzrostu cen.

Na zmianę tej polityki raczej nie ma widoków w najbliższych miesiącach. 2023 rok będzie rokiem wyborczym, a to - jak pokazuje dotychczasowa praktyka - nie jest w polskiej polityce czasem zaciskania pasa. Pojawią się kolejne obietnice, kolejne transfery gotówki do poszczególnych grup elektoratu, a to może oznaczać, ze obecne prognozy inflacji okażą się bardzo optymistyczne...

- Polityka fiskalna w pewnym stopniu niweluje efekty polityki monetarnej. Jeżeli RPP chce walczyć z inflacją musi podnosić stopy bardziej, niż w przypadku, gdyby rząd prowadził bardziej konserwatywną politykę - ocenia ekonomista Banku Millennium. To oznacza, że najprawdopodobniej będziemy mieli wyższe stopy (a więc i mocniej hamującą gospodarkę) i wyższą inflację niż w przypadku gdyby polityka banku centralnego i rządu były bardziej skoordynowane.

