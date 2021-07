Inflacja wciąż wysoka. Możliwa zmiana narracji ws. stóp procentowych

Ekonomiści są zgodni: stopy procentowe w najbliższych miesiącach raczej nie wzrosną, najnowsza projekcja inflacji NBP, którą poznamy na początku przyszłego tygodnia, może jednak zapoczątkować zmiany w narracji Rady Polityki Pieniężnej i stanowić zapowiedź podwyżek stóp w przyszłości.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Stopy jeszcze nie drgną

Jeżeli te oczekiwania by się potwierdziły, projekcja byłaby argumentem dla tych członków RPP, którzy nie wkluczają podwyżek stóp. Z jednej strony prognoza wyższej inflacji może oznaczać utrwalenie się oczekiwań inflacyjnych, co stwarza zagrożenie, że wzrost cen wyrwie się spod kontroli; z drugiej strony szybszy wzrost gospodarczy zmniejsza obawy, że podwyżka stóp doprowadzi do zmrożenia gospodarki.To jednak nie będzie najprawdopodobniej oznaczało podwyżek stóp w najbliższych miesiącach. Może jednak skutkować zmianą wymowy komunikatów RPP po posiedzeniach w następnych miesiącach. "Naszym zdaniem Rada wstrzyma się z decyzjami przynajmniej do listopada, kiedy znany będzie zarówno przebieg pandemii jak i kolejna projekcja NBP. Projekcja lipcowa może natomiast być przyczynkiem do stopniowej zmiany narracji prowadzonej przez Radę" – sądzą ekonomiści PKO BP.Kiedy zatem możemy oczekiwać zmian w polityce pieniężnej? "RPP skupi się na projekcji inflacyjnej, a ta będzie się naszym zdaniem wpisywać w scenariusz skręcania RPP w kierunku rozpoczęcia normalizacji, która rozpocznie się (najpóźniej) na początku 2022 roku" – przewidują analitycy mBanku."Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Uważamy, że jeśli – zgodnie z naszym scenariuszem - inflacja w drugim kwartale 2022 r. obniży się do poziomu nieznacznie powyżej celu inflacyjnego NBP, to członkowie Rady będą wówczas niechętni do zacieśniania polityki pieniężnej. Ten argument jest istotny w kontekście zmiany składu RPP po zakończeniu jej obecnej kadencji (na początku 2022 r.). Nawet w przypadku potencjalnej zmiany składu RPP na bardziej jastrzębi, inflacja kształtująca się blisko celu będzie wówczas argumentem za stabilizacją stóp procentowych. Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10 proc. do 0,25 proc. oczekujemy w pierwszym kwartale 2023 r." - spodziewają się ekonomiści Credit Agricole.