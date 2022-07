Inflacja we Francji ciągle rośnie, ale i tak jest znacznie niższa od polskiej

Francuski Narodowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE) przekazał dane na temat inflacji w czerwcu 2022 roku. Wynika z nich, że zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług liczony według standardów unijnych wzrósł we Francji do 6,5 procent. Natomiast inflacja CPI była na poziomie 5,8 procent co oznacza wzrost w stosunku do maja 2022 roku o 0,6 punktu procentowego.

Kolejny miesiąc z rzędu we Francji obserwowany jest wzrost cen. W czerwcu według unijnych standardów tak zwany zharmonizowany uśredniony wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 6,5 procent. Ważniejszy jest jednak odczyt CPI czyli wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych obliczany na podstawie średniej cen produktów kupowanych przez gospodarstwa domowe. Także w tym przypadku zanotowano wzrost poziomu inflacji do 5,8 procent.

Czytaj także: Francja urząd statystyczny inflacja wzrosła w maju do 5,2 proc

Dla porównania w maju ten odczyt był na poziomie 5,2 procent, a w kwietniu 4,8 procent. Z obliczeń INSEE wynika, że w czerwcu jedzenie podrożało o 5,2 procent, warzywa, owoce i produkty świeże o 6,2 procent, usługi o 3,2 procent. Największy wpływ na wzrost cen ma energia i paliwa, których ceny w ciągu miesiąca są wyższe aż o 33,1 procent.

Czytaj także: Francja zaczyna szukać oszczędności budżetowych

Obserwowana jest już tendencja zahamowania podwyżek artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, kosmetyków, mebli i wyrobów budowlanych. Oznacza to, że pojawiają się pierwsze symptomy ograniczenia konsumpcji i możliwość wystąpienia recesji jest coraz bardziej realna.

O przyszłym wzroście inflacji decydować będą w najbliższych miesiącach ceny energii elektrycznej i ogrzewania. To one zadecydują czy możliwa będzie nad Sekwaną dwucyfrowa inflacja.

Tymczasem z danych szacunkowych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce inflacja w czerwcu 2022 roku wyniosła aż 15,6 proc. w ujęciu rocznym i 1,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl