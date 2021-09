Inflacja znów zaskoczyła. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu towary i usługi konsumpcyjne były droższe średnio o 5,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Jak podał GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. wzrosły rok do roku o 5,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost sięgnął 0,3 proc.



I mamy niespodziankę. Inflacja w sierpniu wyniosła 5,5% r/r (flash wskazywał na 5,4% r/r). Inflacja bazowa 3,9-4% r/r. pic.twitter.com/ygMqNG0rrK — mBank Research (@mbank_research) September 15, 2021

Inflacja bije rekordy

- Inflacja wkroczyła na rekordowo wysoki poziom, a wzrost cen pozostanie do niego zbliżony przez resztę roku - komentuje środowe dane GUS o inflacji analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik. Zauważył, że inflacja dotyczy szerokiej kategorii dóbr i usług.



Jak zauważył analityk PIE w komentarzu, GUS podwyższył szacunek inflacji CPI do 5,5 proc. z 5,4 proc. podawanych we wcześniejszym szacunku flash. - Wzrost cen obserwujemy w szerokich kategoriach dóbr i usług - zauważył Klucznik.



Wskazał, że najmocniej podniosła się inflacja bazowa - wskaźnik wzrósł z 3,7 do 4 proc. rdr. Wynik podwyższyła też podwyżka taryf gazowych. W efekcie cen energii były o 6,6 proc. wyższe niż rok temu. Utrzymuje się również szok paliwowy - ceny paliw wzrosły o 28 proc. rdr.



- Oczekujemy, że inflacja utrzyma się w okolicach 5 proc. co najmniej do końca bieżącego roku. Wzrost cen ma charakter globalny i wynika z przemian na rynkach światowych po pandemii Covid-19. W Niemczech inflacja HICP wyniosła 3,4 proc., w strefie Euro 3,0 proc. Warto podkreślić jednak, że prognozy globalne wciąż sugerują spowolnienia w kolejnych miesiącach" - zaznaczył analityk.

