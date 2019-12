Kolejne miesiące przyniosą wyraźne przyspieszenie trendu inflacji - uważają ekonomiści PKO BP. Ich zdaniem obok trendu wzrostowego inflacji bazowej przyczynią się do tego efekty niskiej bazy w paliwach oraz proinflacyjne tendencje na rynku żywności.

Finalne dane o inflacji CPI w listopadzie potwierdziły przyspieszenie dynamiki cen do 2,6 proc. r/r z 2,5 proc. r/r w październiku.

Tym samym inflacja wróciła na ścieżkę wzrostów, które według nas będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.

Kolejne miesiące przyniosą wyraźne przyspieszenie trendu inflacji. Obok trendu wzrostowego inflacji bazowej przyczynią się do tego efekty niskiej bazy w paliwach oraz proinflacyjne tendencje na rynku żywności.



Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. wzrosły rdr o 2,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w listopadzie ceny rdr wzrosły o 2,6 proc., a mdm wzrosły o 0,1 proc.

"Finalne dane o inflacji CPI w listopadzie potwierdziły przyspieszenie dynamiki cen do 2,6 proc. r/r z 2,5 proc. r/r w październiku. Tym samym inflacja wróciła na ścieżkę wzrostów, które według nas będą kontynuowane w kolejnych miesiącach" - napisali ekonomiści w piątkowym komentarzu.

Jak wskazali, zgodnie ze wskazaniami szacunku flash głównymi czynnikami wzrostu inflacji były ceny żywności i inflacja bazowa, (która według szacunków ekonomistów wzrosła do 2,5-2,6 proc. r/r z 2,4 proc. r/r w październiku).

Wzrost cen żywności przyspieszył (do 7,0 proc. r/r z 6,5 proc. r/r w październiku), do czego - ich zdaniem - przyczyniły się niemal wszystkie subkategorie (m.in. ryż, mąka, mięso, mleko, owoce i cukier). Przyspieszył wzrost cen wieprzowiny i drobiu, co jest pośrednim skutkiem rosnącego popytu Chin na europejską wieprzowinę (ASF).

"Wzrost inflacji bazowej wynikał w głównej mierze z niskiej bazy w cenach łączności, gdzie pomimo stabilnych cen (m/m) roczna dynamika wzrosła do 3,7 proc. z 1,0 proc. Wzrosły także ceny turystyki zorganizowanej. Przełożyło się to na łączny wzrost inflacji w usługach o 5,3 proc. r/r z 4,8 proc. r/r." - czytamy. Jak dodali ekonomiści, inflacja cen towarów pozostała stabilna (1,7 proc. r/r), pomimo głębszego spadku cen paliw.

"Kolejne miesiące przyniosą wyraźne przyspieszenie trendu inflacji. Obok trendu wzrostowego inflacji bazowej przyczynią się do tego efekty niskiej bazy w paliwach oraz proinflacyjne tendencje na rynku żywności. Ale pod warunkiem, że w Niemczech nie zostanie odkryte ASF, ogniska ASF w Niemczech zatrzymałyby niemiecki eksport wieprzowiny do Chin i byłyby dla rynku europejskiego pozytywnym szokiem podażowym, obniżającym ceny" - napisali ekonomiści.

Ich zdaniem, w styczniu inflacja może przekroczyć górny limit odchyleń od celu NBP (3,5 proc.), do czego przyczynią się w szczególności czynniki regulacyjne (akcyza na alkohol i tytoń, wzrost opłat za wywóz śmieci, limity emisji CO2 dla samochodów, podwyżka płacy minimalnej).

"Istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje przy tym ew. dopuszczenie (i jego termin) podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych" - wskazano.

Ekonomiści PKO BP spodziewają się stabilizacji stóp przynajmniej do końca przyszłego roku.