Inflacja wyhamowała, ale tylko na chwilę

Inflacja w lutym wyniosła 2,4 proc. wyhamowując z 2,6 proc. (po korekcie) w styczniu. Analitycy twierdzą jednak, ze za sprawą rosnących cen paliw, inflacja znowu szybko ruszy w górę. GUS opublikował również nową strukturę koszyka towarów i usług, na podstawie którego wylicza wzrost cen.

Paliwa pociągną ceny w górę

Nowy koszyk, spore zmiany

A trzeba też pamiętać o nowych podatkach. Zdaniem ekonomistów PKO BP o ile nie widać jeszcze wpływu podatku handlowego na poziom cen, to podatek cukrowy już tak. - Solidny wzrost cen napojów bezalkoholowych (2 proc. miesiąc do miesiąca w lutym oraz 3,3 proc. w ujęciu miesięcznym w styczniu) wskazuje, że opłata cukrowa stopniowo znajduje odzwierciedlenie w cenach, a ten trend może być kontynuowany w marcu.Drugim inflacjogennym czynnikiem mogą być ceny paliw. To że mogą one podbijać inflację, widać zresztą już w danych za luty – koszty transportu w ujęciu rocznym, owszem, spadły (pamiętajmy jednak, że porównujemy się cały czas z przedpandemicznym lutym 2020 r), w ujęciu miesięcznym wzrosły jednak o 1,7 proc., co uczyniło transport kategorią z najwyższym wzrostem cen w ujęciu miesięcznym. I w następnych miesiącach może być podobnie. - Pod koniec roku dynamika cen paliw osiągnie około 15 proc. w ujęciu rocznym – przewidują analitycy mBanku.Ich zdaniem roczna inflacja ukształtuje się na poziomie między 3,5 a 4 proc. Do tego, że wzrost cen nie będzie wolniejszy ekonomiści zaczęli nas przyzwyczajać od kilku tygodni. Wskazuje na to również opublikowana tydzień wcześniej projekcja inflacyjna NBP. Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2021 r. wyniesie 3,1 proc., w 2022 r. znajdzie się na poziomie 2,8 proc., a w 2023 r. wyniesie 3,2 proc.Jak co roku w marcu, GUS dokonał zmian w koszyku inflacyjnym , na podstawie którego wylicza wzrost cen. Dokonuje się ich w oparciu o badanie budżetów gospodarstw domowych, na podstawie którego opracowywany jest system wag. Widać wyraźnie wpływ pandemii na strukturę najnowszego koszyka inflacyjnego.Bardzo wyraźnie - z 25,24 proc do 27,77 proc. wzrósł udział żywności w koszyku, a także napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych – z 6,25 proc, do 6,91 proc.- Wyższy udział wydatków na żywność można tłumaczyć przede wszystkim tym, że praca i nauka zdalna, a także ograniczenia administracyjne nałożone na gastronomię skłoniły część konsumentów do przygotowywania posiłków we własnym zakresie. Wsparcie dla takiej oceny stanowi silny spadek udziału kategorii „restauracje i hotele” w strukturze wydatków gospodarstw domowych (4,56 proc. w 2021 r. wobec 6,12 proc w 2020 r.) – twierdzi Jakub Olipra.Czy zmiany w koszyku miały wpływ na raportowany poziom inflacji? Zdaniem analityków nieznaczny. - Szacujemy, że sama zmiana wag pomiędzy poszczególnymi kategoriami obniżyła ścieżkę inflacji o 0,06 pkt proc. – twierdzą analitycy PKO BPJest jednak jeden problem. Jeżeli – na co mamy nadzieję - pandemia zacznie w tym roku wygasać, a życie wracać do normalności, koszyk zbudowany na bazie pandemicznych warunków będzie mniej dokładny, jeśli chodzi o odzwierciedlenie wzrostu cen (gdy np. znowu będziemy mogli iść do restauracji, realny udział wydatków gospodarstw domowych na ten cel wzrośnie).Dlatego niektórzy analitycy zapowiadają równoległe wyliczenia. - Nawet jeśli zmiany w koszyku nie są duże, to koszyk konsumpcji w 2021 roku będzie pewnie bliższy temu z 2019 niż z 2020 roku. Z tego powodu przez cały rok będziemy liczyć na boku odczyty inflacyjne na starych wagach – zapowiadają ekonomiści mBanku.