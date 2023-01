Inflacja zaskoczyła, ale wysokie ceny pozostaną z nami na dłużej

Główny Urząd Statystyczny dokonał tak zwanego szybkiego odczytu inflacji w grudniu 2022 roku. W porównaniu z analogicznym miesiącem rok wcześniej ceny towarów i usług wzrosły o 16,6 procent.

Inflacja w grudniu 2022 roku spadała bardziej niż wcześniej oczekiwano

Dopiero na koniec roku będziemy mieli jednocyfrowy odczyt inflacji

Wysokie ceny niestety pozostaną z nami na dłużej

Zgodnie z przyjętą tradycją Główny Urząd Statystyczny na początku każdego miesiąca publikuje dane dotyczące tak zwanego szybkiego odczytu poziomu ceny towarów i usług. Tak też stało się dzisiaj, gdy podano, że inflacja, w ujęciu rok do roku, wyniosła w grudniu 2022 roku 16,6 procent, a miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,2 procent.

To jest duże zaskoczenie dla ekonomistów i analityków bowiem spodziewano się, że będzie ona na zbliżonym poziomie do inflacji listopadowej, gdy wyniosła 17,5 procent. Pamiętajmy, że w ubiegłym roku, najwyższy odczyt zanotowano w październiku, gdy było to 17,9 procent.

Przy opracowaniu szybkiego odczytu uwzględniane są tylko trzy działy gospodarki. I tak odpowiednio w grudniu 2022 roku wzrost cen nośników energii wyniósł 31,2 procent, żywności i napojów bezalkoholowych 21,5 procent a paliw na stacjach benzynowych 13,5 procent.

W grudniu minionego roku najbardziej wzrosły ceny nośników energii

Pełne dane powinny być dostępne w połowie miesiąca i wtedy można będzie dokładnie przeanalizować, co wpłynęło na ten niespodziewany ruch cen. Zwłaszcza, że dotyczy to szczególnego miesiąca, kiedy realizowane są dodatkowe wydatki związane z przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra.

W grudniu 2021 roku inflacja była na poziomie 8,6 procent i wówczas wydawało się, że jest drogo. Teraz mamy do czynienia z cenami, które są na dużo wyższym poziomie, ale trochę do tego przywykliśmy.

Poza tym powoli zacznie wpływać na odczyty wysoki poziom bazy, co będzie oznaczać, że wysokie ceny pozostaną z nami na dłużej, a oficjalnie inflacja zacznie się obniżać.

Bardzo ciekawe będzie zapoznanie się z pełną analizą wszystkich najważniejszych działów polskiej gospodarki. Już teraz bowiem wyhamował wzrost cen materiałów budowlanych, ponieważ cała branża zaczyna odczuwać spowolnienie. Wstrzymano rozpoczęcie nowych inwestycji mieszkaniowych, a remonty są realizowane w ograniczonym stopniu.

Za kilka dni poznamy dane o stanie polskiej gospodarki

Podobne problemy ma branża elektroniczna i AGD, ograniczone są zakupy odzieży i obuwia. Ekonomiści mówią o zmianach w preferencjach konsumpcyjnych, a tak naprawdę dotyczy to konieczności liczenia się z każdą złotówką. Zwłaszcza w kontekście wysokich rat kredytów mieszkaniowych i leasingowych, pożyczek bankowych.

Analitycy wskazują, że na obniżenie tempa wzrostu inflacji wpłynęło znacząco umocnienie w grudniu polskiej waluty wobec euro i zwłaszcza dolara. Dodatkowym pozytywem było obniżenie cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na rynkach światowych. Pomogło to obniżyć inflację o co najmniej 0,5 procent.

Inflacja na początku roku może znacząco wzrosnąć, z powodu podwyżek cen urzędowych

Ciekawe będzie, jak inflacja zareaguje za planowane podwyżki cen w styczniu 2023 roku. Utrzymanie cen paliw, pomimo wzrostu podatku VAT, powinno ograniczyć impuls inflacyjny, jednak wydaje się, że dopiero od drugiego kwartału tego roku możliwy będzie spadek inflacji.

Zgodnie z tym, co prognozuje prezes NBP Adam Glapiński, na koniec roku powinniśmy mieć jednocyfrową inflację. Czy tak się stanie, przekonamy się dopiero w styczniu 2024 r., kiedy GUS przedstawi szybki odczyt cen towarów i usług na grudzień 2023 roku.

