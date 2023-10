Inflacja zmalała, ale jej tłumienie ma wysoką cenę

Inflacja we wrześniu 2023 roku wyniosła 8,2 proc. W ocenie ekonomistów z Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) nie powinno to być jednak powodem do optymizmu, bo wciąż jest trzy razy powyżej celu NBP. Jak podkreślają, byłaby dwukrotnie wyższa, gdyby nie kosztowne działania rządu.

We wrześniu 2023 roku inflacja w Polsce wyniosła 8,2 proc. To trzy razy powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP), który wynosi 2,5 proc.

Wrześniowa inflacja została dodatkowo znacząco obniżona przez rządzący rząd, który podjął się niezwykle kosztownych dla budżetu działań osłonowych, takich jak obniżenie cen prądu, gazu, żywności czy leków refundowanych. Bez tych działań inflacja byłaby znacznie wyższa – wyliczają ekonomiści z FOR – i wynosiła 17,9 proc.

Nie tylko Fundacja FOR wieszczy powrót inflacji po wyborach. Jak wynika z badania UCE Reseach i ePsycholodzy.pl, obawia się tego ponad 67 proc. Polaków.

Inflacja we wrześniu 2023 roku wyniosła 8,2 procent, licząc rok do roku – wynika z finalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które poznaliśmy w piątek. Są one potwierdzeniem opublikowanego wcześniej szybkiego szacunku. Przypomnijmy, że jeszcze w sierpniu inflacja w ujęciu rocznym wynosiła 10,1 proc.

Wrześniowa inflacja mocno obniżona przez działania rządu

"We wrześniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 2,9 proc.), zdrowia (o 2,6 proc.), żywności (o 0,4 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 1,5 proc.), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,26 pkt. proc., 0,15 pkt. proc., 0,11 pkt. proc. i 0,09 pkt. proc." – zauważył GUS.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny obniżyły się o 0,4 proc., co nie zdarzyło się w Polsce od 2016 roku.

W ocenie ekonomistów z Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) inflacja wrześniowa nie powinna być powodem do optymizmu, bo wciąż jesteśmy trzy razy powyżej celu. Jak podkreślają, inflacja byłaby nawet ponad dwukrotnie wyższa, gdyby nie kosztowne działania rządu.

Trzeba pamiętać, że rząd PiS przeznaczył w tym roku dziesiątki miliardów złotych na "mrożenie" cen - zauważają analitycy FOR.

FOR: bez działań osłonowych inflacja we wrześniu wyniosłaby 17,9 proc.

Chodzi tu przede wszystkim o tzw. działania osłonowe, w ramach których obniżone zostały ceny prądu i gazu. Według wyliczeń FOR-u, gdyby nie one, mielibyśmy inflację wyższą aż o 7,9 pkt proc. Wpływ zerowego VAT-u na żywność (rząd, rezygnując z wpływów z podatku VAT, obniżył w ten sposób ceny żywności) szacują na 1 pkt proc. Z kolei niższe ceny paliw na Orlenie, które zdaniem wielu obserwatorów szły we wrześniu w kontrze do tendencji rynkowych, obniżyły inflację o około 0,7 pkt proc., a nowa lista leków refundowanych i obniżki cen biletów okresowych przez państwowe koleje – o ok. 0,1 pkt proc.

Jeśli dodamy te wartości do opublikowanego przez GUS szybkiego szacunku inflacji za wrzesień (8,2 proc.), okaże się, że bez ręcznego sterowania wskaźnikiem inflacji przez rząd poziom cen wzrósłby o 17,9 proc. - zauważają analitycy FOR-u.

Programy osłonowe to kosztowny sposób na łagodzenie skutków inflacji

Jak wskazują ekonomiści, te obniżki tylko pozornie zostawiają też pieniądze w kieszeniach Polaków. W rzeczywistości sami za nie zapłacimy, tylko z opóźnieniem. Inflacyjny "płaskowyż" będzie łagodniejszy, ale się wydłuży, a nam zostaną do zapłacenia jeszcze odsetki od zaciągniętego na poczet potrzeb budżetowych długu.

Samo zamrożenie cen prądu i gazu w tym roku będzie kosztować budżet państwa 66 mld zł, zerowy VAT na żywność – 11 mld zł.

W ocenie analityków FOR-u skala tych działań nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Chodzi bardziej "o pudrowanie inflacji przed zbliżającymi się wyborami, po których ceny znowu zaczną rosnąć".

To dlatego, że programów osłonowych – jak uczy teoria ekonomiczna – nie można ciągnąć w nieskończoność, szczególnie gdy finansujemy je długiem. A taka sytuacja ma miejsce w Polsce, gdy w tym i przyszłym roku będziemy zadłużać się na rekordową skalę.

Jak podkreślają analitycy FOR-u, w tym roku Polska ma trzeci najwyższy deficyt finansów publicznych w Unii Europejskiej i płaci najwięcej po Węgrzech za obsługę długu publicznego. Z kolei w przyszłym roku Polska ma być według prognoz Komisji Europejskiej inflacyjnym liderem Unii Europejskiej.

Jak podkreślają z kolei m.in. w swoim przedwyborczym raporcie o stanie polskiej gospodarki ekonomiści z BNP Paribas, wybory nie za wiele w tej kwestii zmienią, chyba że opozycja lub rząd po ewentualnej wygranej zdecydowałaby się zrezygnować ze swoich kosztownych obietnic. Jak podkreślają, kampania 2023 roku upłynęła jednak pod znakiem licytacji "kto da więcej", a tematyka "skąd wziąć na to pieniądze" została niemal zupełnie pominięta.

Nie tylko FOR. Aż dwie trzecie Polaków obawia się, że inflacja znowu pójdzie w górę

Scenariusza, że wysoka inflacja nie powróci, nie wyklucza też opinia publiczna.

Aż 67,3 proc. Polaków boi się, że zaraz po wyborach parlamentarnych inflacja znowu zacznie rosnąć. 16,9 proc. nie widzi takiego zagrożenia, a 15,8 proc. pozostaje niezdecydowanych – wykazał sondaż, przeprowadzony przez UCE RESEARCH i platformę ePsycholodzy.pl.

W pierwszej grupie przeważają osoby z wyższym wykształceniem i z miesięcznymi zarobkami na poziomie 5000-6999 zł na rękę. Najczęściej są to też sympatycy Koalicji Obywatelskiej. Z kolei brak obaw o powrót inflacji najczęściej deklarują ankietowani ze średnim wykształceniem i z dochodami w granicach 7000-8999 zł netto miesięcznie. Głównie są to też wyborcy Zjednoczonej Prawicy.

- Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że inflacja jest sztucznie obniżana. Bazuje ona na tzw. koszyku inflacyjnym. Czasowa ingerencja w wybrane jego składniki powoduje efekt zduszenia inflacji. To sugeruje wyborcom niepewność i zależność od partii rządzącej. W sytuacji trwającej wojny u granic, niespokojnego Bliskiego Wschodu i drożejącej ropy naftowej, trudno oczekiwać podtrzymania trendu spadającej inflacji. Zapowiedzi polityków w zakresie ochrony rynku żywnościowego przed importem płodów rolnych z Ukrainy z pewnością będą też potęgować wzrost cen. Natomiast nie istnieje jeden pewny scenariusz powyborczy. Dużo zależy od wyników i spełniania przez partie ich obietnic - zauważa w komentarzu do tego badania Michał Pajdak, wykładowca akademicki i współautor badania z platformy ePsycholodzy.pl.