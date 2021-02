Inflacja znów powyżej prognoz. Co dalej?

Większość ekonomistów prognozowało, że w tym roku wzrost cen będzie znacznie wolniejszy niż w ubiegłym. Wstępne dane GUS o inflacji w styczniu mogą wskazywać, że ceny w tymże nie były aż tak stabilne, jak się to wcześniej wydawało.

To nie koniec drożyzny

Styczniowy odczyt inflacji może postawić pod znakiem zapytania prognozy przewidujące, że w tym roku ceny będą rosły znacznie wolniej niż w ubiegłym. Część ekonomistów uważa, że mamy raczej do czynienia z jednorazowym wyskokiem cen."Skala styczniowego wzrostu inflacji nie była aż tak zaskakująca by na obecnym etapie korygować nasz bazowy scenariusz inflacyjny na ten rok. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w całym 2021 r. inflacja CPI będzie utrzymywać się w okolicach celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. rok do roku), przy oczekiwanym spadku poniżej tego poziomu w drugiej połowie roku" – podtrzymują wcześniejsze stanowisko ekonomiści BOŚ.Analitycy PKO BP (skądinąd jako jedyni przewidzieli skalę wzrostu cen w styczniu) wskazują na zagrożenia dla tego optymistycznego – z punktu widzenia konsumentów – scenariusza. "Przewidywany przez nas (i przez konsensus rynkowy) dołek inflacyjny w pierwszym kwartale 2021 r okazuje się płytki, a inflacja CPI w całym 2021 prawdopodobnie utrzyma się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (3,4 proc.). Czujemy się komfortowo z naszą średnioroczną prognozą 3,1 proc." – informują w swoim komentarzu.Ale przestrzegają też: "Styczniowy odczyt krajowej inflacji, podobnie jak niespodzianki z krajów regionu i strefy euro, przypominają, że obawy przed nadmiernym wzrostem cen, który mógłby się pojawić po odmrożeniu odłożonego popytu przy dużym wsparciu monetarnym i fiskalnym w większości gospodarek, nie są bezpodstawne".