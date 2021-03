Inflacja znów wyższa od przewidywań

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 3,2 proc. w stosunku do poprzedniego roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

Ekonomiści szacowali, że ceny towarów i usług w marcu wzrosły rdr o 2,9 proc., a mdm wzrosły o 0,7 proc.

W lutym wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 2,4 proc. rdr i 0,5 proc. mdm.

Ceny paliw głównym czynnikiem wzrostu inflacji

"Według wstępnego szacunku inflacja CPI wzrosła w marcu z 2,4 proc. do 3,2 proc. r/r, tj. powyżej mediany rynkowych prognoz (2,9 proc/.). To głównie efekt wyższej dynamiki cen paliw - w marcu powróciła ona na dodatnie poziomy" - przekazał w środowym komentarzu analityk Jakub Rybacki z zespołu makroekonomii PIE.



Jak dodał, zaskoczyła również inflacja bazowa. "Na podstawie dostępnych danych szacujemy, że wzrosła o 0,1pp do 3,8 proc.. Wysoki wzrost cen w tej grupie odzwierciedla m.in. podwyżki opłat bankowych i podwyżki cen administrowanych. Rosną także ceny usług stacjonarnych np. stomatologicznych czy fryzjerskich. Jest to związane z dostosowaniem działalności do obostrzeń pandemicznych" - tłumaczył Rybacki.

Analitycy przewidują dalszy wzrost inflacji

W ocenie PIE, w nadchodzących miesiącach CPI będzie dalej rosnąć. "Indeks prawdopodobnie przestrzeli cel inflacyjny NBP zarówno w kwietniu, jak i w maju. W kwietniu wzrost cen paliw przekroczy 20 proc. w ujęciu rocznym - w odróżnieniu od poprzednich miesięcy punktem odniesienia będzie sytuacja z okresu początku pandemii. Podniesie to CPI o około 0,6 pp." - napisał.



Zdaniem analityka, kolejne miesiące przyniosą również silniejszy wzrost cen żywności.



"Obecnie obserwujemy trend wzrostowy w przypadku większości cen produktów spożywczych na rynkach hurtowych. Niedługo znajdzie on odzwierciedlenie w cenach detalicznych" - przekazał.



W opinii Rybackiego, inflacja spowolni w drugiej połowie roku wraz ze stabilizacją dynamiki cen paliw.



"Spodziewamy się wolniejszego wzrostu cen usług w związku z mniejszymi podwyżkami wynagrodzeń oraz słabsza presją popytową. CPI w tym okresie oscylować powinno na poziomie niższym niż 3 proc. r/r" - przekazał.

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty:

marzec marzec luty rdr mdm rdr INFLACJA OGÓŁEM 3,2 1,0 2,4 Żywność i napoje bezalkoholowe 0,5 0,7 0,6 Nośniki energii 4,2 0,1 4,1 Paliwa do prywatnych środków transportu 7,6 6,6 -3,7

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl