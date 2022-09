Inflacja znowu rośnie, we wrześniu wyniosła 17,2 procent. Politycy i banki komentują

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. wzrosły o 17,2 procent, w porównaniu do roku poprzedniego, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,6 procent - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 16,6 proc. rdr i wzrostu o 1,0 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2022 r.:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 17,2 1,6 16,1 0,8 Żywność i napoje bezalkoholowe 19,3 1,7 17,5 1,6 Nośniki energii 44,2 3,7 40,3 3,8 Paliwa do prywatnych środków transportu 18,3 -2,1 23,3 -8,3

- Inflacja we wrześniu br. po raz kolejny wzrosła na najwyższy poziom w tym cyklu. To dodatkowa presja na kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej już na najbliższym posiedzeniu w październiku br. Część członków RPP wyrażała opinię o możliwym szczycie inflacji w wakacje, co mogłoby oznaczać zakończenie cyklu podwyżek, ale kolejny wzrost inflacji zwiększa szansę na podwyżkę o kolejne 0,25 punktu procentowego już 5 października br. Niepokojąco wygląda natomiast wzrost inflacji bazowej, która jest jedną z najbardziej „lepkich” miar inflacji. A to oznacza, że coraz trudniej będzie zbić inflację w dół i konieczne będą dalsze podwyżki stóp procentowych. Ale kolejne podwyżki (poza tą w październiku br.) pewnie wyjaśnia się dopiero po danych o inflacji za kolejny miesiąc - komentuje Jarosław Jamka, Chief Investment Officer z WealthSeed.

Wysoką inflację na Twitterze komentują politycy. Za jej wzrost posłanka opozycji Izabela Leszczyna krytykuje rządzących.

Warto pamiętać, że 17,2% to inflacja r/r.

