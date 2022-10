Inflacja zżera Polakom ponad 1/5 dochodów

29 października jest Dniem Niewoli Inflacyjnej. Od dzisiaj wszystko, co zarobią Polacy do końca roku, już zżarła inflacja – powiedział poseł KO Adam Szłapka.

Inflacja wynosi obecnie w Polsce 17,2 proc. Wskazał, że jeśli ktoś zarabia 4 tys. zł miesięcznie, to w skali roku to jest 48 tys. zł. To przez tę inflację rocznie traci ponad 8 tys. 200 zł - czyli dwie pensje - powiedział Adam Szłapka.

Można powiedzieć, że inflacja zżera Polakom ponad 1/5 ich dochodów. I według tego, co obliczyliśmy wychodzi na to, że właśnie dziś, 29 października mamy Dzień Niewoli Inflacyjnej - zaznaczył.

Od dzisiaj każdy z Polaków pracuje już tylko na to, co mu zjadła inflacja. Wszystko to, co od dzisiaj wypracowujemy do końca roku, do 31 grudnia, już zostało zjedzone przez politykę rządu Morawieckiego i przez politykę prezesa NBP Adama Glapińskiego - dodał.

Inflacja w Polsce wynosi obecnie 17,2 procent

Adam Szłapka na konferencji prasowej w Poznaniu przywołał nagrane rozmowy sprzed kilku lat z restauracji "Sowa i Przyjaciele". Mówił, że na jednym z nich Mateusz Morawiecki "powiedział, że Polacy mają zap… za miskę ryżu". "Wtedy to się wydawała zapowiedź, a dzisiaj możemy to odczytywać jako obietnicę, bo z dzisiejszej perspektywy nawet na tą miskę ryżu nie wystarcza" - powiedział.

Szłapka zaznaczył, że inflacja wynosi obecnie w Polsce 17,2 proc. Wskazał, że "jeśli ktoś zarabia 4 tys. zł miesięcznie, to w skali roku to jest 48 tys. zł. To przez tę inflację rocznie traci ponad 8 tys. 200 zł - czyli dwie pensje".

Wszystko, co do końca roku zarobią Polacy, już zżarła inflacja

"Można powiedzieć, że inflacja zżera Polakom ponad 1/5 ich dochodów. I według tego, co obliczyliśmy, na podstawie tego bardzo prostego obliczenia - wychodzi na to, że właśnie dziś, 29 października mamy Dzień Niewoli Inflacyjnej. Od dzisiaj każdy z nas, każdy z Polaków pracuje już tylko na to, co mu zjadła inflacja, już nic nie zarabiamy. Wszystko to, co od dzisiaj wypracowujemy do końca roku, do 31 grudnia, już zostało zjedzone przez politykę rządu Morawieckiego i przez politykę (prezesa NBP) Adama Glapińskiego" - mówił.

Wiceprzewodniczący Nowoczesnej Poznań Michał Przybylak podkreślił, że winnych tej sytuacji "najlepiej możemy odczytać z danych o inflacji bazowej". Jak tłumaczył, "inflacja bazowa jest to taka inflacja, która wynika z przyczyn wewnętrznych; ze złej polityki NBP, czyli polityki pieniężnej i polityki fiskalnej państwa. Ta inflacja wynosi 10,7 proc. - a to oznacza, że za 2/3 drożyzny odpowiada polityka Prawa i Sprawiedliwości. Tylko 1/3 jest wynikiem wojny, Putina i przyczyn zewnętrznych" - wskazał.

Pieniądze, które mogłyby ustabilizować gospodarkę są na wyciągnięcie ręki

W trakcie konferencji Szłapka nawiązał także do obecnego stanu polskiej gospodarki i wskazał, że poza najwyższą od wielu lat inflacją, "jest też najsłabsza od wielu lat złotówka, jest olbrzymie zadłużenie, są najwyższe ceny energii". "Za to wszystko odpowiadają po prostu nieudacznicy, którzy do tego doprowadzili" - ocenił.

"Warto też powiedzieć o tym, że są na wyciągnięcie ręki pieniądze, które mogłyby w dużej mierze ustabilizować naszą gospodarkę - to są pieniądze z KPO. Wystarczy po nie sięgnąć, a polski rząd tego nie robi. Aż trudno uwierzyć w to, że można być tak nieudolnym, albo tak głupim, żeby tego nie robić. Wygląda po prostu na to, że jest to przemyślana polityka (ministra sprawiedliwości) Zbigniewa Ziobry, który szantażuje cały polski rząd, żeby Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić" - powiedział.

Inflacja w 2023 r. może być jeszcze wyższa. Możliwe kolejne wzrosty cen

Prognozy dotyczące inflacji na 2023 r. nie są do końca optymistyczne. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska, pytana kilka dni temu w Radio Zet, jakiej inflacji możemy się spodziewać w przyszłym roku, wskazała: "Myślę, że inflacja będzie się utrzymywała na podwyższonym poziomie".

"Czy będzie wyższa niż 17,2 proc., być może tak. Początek roku z reguły jest przełomowym momentem, gdzie mogą wystąpić pewne wzrosty cen - więc być może ta inflacja nieznacznie wzrośnie. Ale jednak podniesienie stóp procentowych, te działania Narodowego Banku Polskiego, też działają. Może więc początek roku jeszcze będzie z podwyższoną inflacją. Pewnie większą część przyszłego roku, natomiast końcówka roku już te efekty powinno być widać i powinniśmy schodzić z inflacją" - powiedziała Rzeczkowska.

We wrześniu 2022 r. inflacja w Polsce wyniosła, według GUS, 17,2 proc. rdr. Najnowsze, październikowe dane o wskaźniku cen Główny Urząd Statystyczny opublikuje w poniedziałek (31 października). Rynek wstępnie prognozuje, że CPI mógł wzrosnąć w tym miesiącu do 18,0 proc. rdr.

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl