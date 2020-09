Inflację bazową podnosi rosnąca inflacja m.in. w cenach usług finansowych, ponieważ banki, by utrzymać rentowność po obniżkach stóp procentowych, podnoszą opłaty i prowizje - piszą analitycy ING Banku Śląskiego, komentując dane GUS.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc. - podał we wtorek GUS.

Jak wskazują analitycy ING, niższa dynamika CPI w ujęciu rocznym to przede wszystkim zasługa niższych cen żywności, podczas gdy roczna inflacja cen energii i paliw pozostała bez zmian w sierpniu.

Piszą, że "drugim elementem stojącym za spadkiem rocznego wskaźnika CPI jest inflacja bazowa, która wg naszych szacunków spadła do poziomu 4,1 proc. r/r wobec 4,3 proc. r/r w lipcu".

Jak twierdzą, dane szczegółowe pokazują, że w sierpniu zaczęła obniżać się inflacja niektórych usług, m.in. w kategoriach restauracje i hotele, rekreacja i kultura (spadek rocznej inflacji w turystyce krajowej i zagranicznej) a także komunikacja (spadek rocznej inflacji sprzętu i usług).

"Te szczegóły pokazują że ustępuje inflacyjny wpływ Covid-19 (znacznie większy popyt na turystykę krajową), nowe koszty w działalności restauracji i hoteli w połączeniu z popytem odroczonym nie pozwoliły na wcześniejszy spadek cen w tej kategorii pomimo recesji" - uważają.

Wskazują też, że inflację bazową wciąż podnosi rosnąca inflacja w kategorii inne, w tym m.in. ceny usług finansowych.



"To efekt uboczny cięcia stóp do zera, zjawisko obserwowane także w innych krajach które wcześniej testowały tak niskie stopy (wraz z ich spadkiem do tak niskiego poziomu istotnie pogarsza się rentowność sektora bankowego, co powoduje wzrost opłat i prowizji, więc efektywnie polityka pieniężna nie jest rozluźniania tak jak sugerowałoby cięcie stóp)" - piszą.

Oczekują że średnio w III kw. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną o 2,9 proc., by w kolejnych kwartałach obniżyć się do 2,3 proc. i 1,4 proc. "W 2020 r. CPI zwiększy się średnio o 3,3 proc., a w 2021 r. wzrośnie o 1,8 proc. Niższej inflacji w ujęciu rocznym w kolejnych okresach sprzyjać będą efekty bazy oraz oczekiwane stopniowe zmniejszanie się inflacji bazowej. Presję inflacyjną ograniczać będzie opóźnione działanie recesji spowodowanej przez Covid-19 a także wciąż możliwy skok bezrobocia i niższy wzrost płac" - prognozują.