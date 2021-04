"Inflację podbijają czynniki, na które NBP nie ma wpływu"

Inflację w Polsce podbijają czynniki, które są całkowicie poza zasięgiem NBP i polityki pieniężnej - oświadczył w piątek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodał, że dopuszcza przejściowy wzrost inflacji powyżej górnego odchylenia od celu inflacyjnego.

Przyspieszenie inflacji w lutym jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezwiązanymi z polityką NBP, jak np. wzrost cen paliw, spowodowany wzrostem ceny rynkowych ropy - ocenił Adam Glapiński.

W żadnym wypadku nie bagatelizujemy inflacji - zapewnił Glapiński. Jego zdaniem wskaźnik może przejściowo wzrosnąć powyżej górnego pasma odchyleń, jednak w przyszłym roku inflacja będzie blisko środka pasma.

Dodał, że w swoim imieniu przewidywałby, że do końca kadencji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie, chociaż inflacja może się znaleźć przejściowo powyżej górnego pasma.

W gospodarce nie ma nadmiernego popytu, cały czas panuje "duża ujemna luka popytowa" - stwierdził prezes NBP.

Jako czynniki, "silnie" podbijające roczny wskaźnik inflacji Glapiński wskazał podwyżki cen energii elektrycznej, które - jak podkreślił - są efektem polityki klimatycznej UE. Koszty emisji CO2 uderzają najsilniej w Polskę, NBP nie ma na to żadnego wpływu - stwierdził prezes banku centralnego.

Jak dodał Glapiński, we wskaźniku CPI widać także wpływ zeszłorocznych podwyżek cen wywozu śmieci, które - jak zaznaczył - nie zależą od koniunktury i sytuacji gospodarczej. Choć na pewno, na poziomie samorządów, są metody ograniczenia tego wzrostu - ocenił.

Podczas piątkowej konferencji prasowej padło pytanie, czy NBP dostrzega ryzyko przekroczenia górnej granicy celu inflacyjnego NBP.



"W żadnym wypadku nie bagatelizujemy inflacji" - zapewnił Glapiński. Jego zdaniem wskaźnik może przejściowo wzrosnąć powyżej górnego pasma odchyleń, jednak w przyszłym roku inflacja będzie blisko środka pasma.



Przypomniał, że cel inflacyjny ma charakter średniookresowy. "Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku znajdziemy się w tym miejscu, w którym zgodnie z naszymi założeniami chcemy się znaleźć" - podkreślił.



Jak ocenił prezes NBP, zbyt szybkie sprowadzanie inflacji do celu może wiązać się z wysokimi kosztami społecznymi: wzrostem bezrobocia i pogorszeniem sytuacji firm.



"Jak można dyskutować podwyżkę stóp w warunkach kryzysu, niejasnej perspektywy dotyczącej tej fali pandemii, nie wiadomo, czy nie będzie następnej, niejasnej reakcji gospodarki na obostrzenia i silnych przynajmniej trzech szoków podażowych przychodzących z zewnątrz. Co by dało podwyższenie stóp procentowych wobec wysokich cen ropy naftowej, energii elektrycznej i kosztów wywozu śmieci?" - zauważył prezes banku centralnego.



"Odeszliśmy od retoryki sygnalizowania możliwości obniżki stóp procentowych, ale ona nadal istnieje. Jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tej sytuacji, tak jak jesteśmy jeszcze dalej od retoryki zacieśniania polityki pieniężnej" - wskazał Glapiński.

Stopy niezmienione do końca kadencji RPP

Dodał, że w swoim imieniu przewidywałby, że do końca kadencji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowane pozostaną na niezmienionym poziomie, chociaż inflacja może się znaleźć przejściowo powyżej górnego pasma.



Zgodnie z założeniami polityki pieniężnej symetryczny cel inflacyjny to +/- 2,5 proc.

"Obecna fala pandemii, zaostrzenie restrykcji w marcu z tym związane, wpływają bardzo negatywnie na aktywność gospodarczą i bardzo negatywnie na nastroje" - powiedział Adam Glapiński.



Jak dodał, nie mamy jeszcze danych za marzec, "one dopiero pozwolą ocenić wpływ kolejnej fali pandemii na aktywność gospodarczą".



"Natomiast dane o wysokiej częstotliwości tak zwane, pokazują, że wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest dzisiaj istotnie mniejszy niż wcześniej. To dotyczy zresztą wszystkich krajów. Po prostu gospodarki wszystkich państw przyzwyczaiły się jak gdyby trochę do tych warunków pandemicznych i słabiej reagują na kolejne fale pandemii" - mówił prezes banku centralnego.

