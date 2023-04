Informatyczna firma zadba bardziej o pozafinansowe aspekty biznesu

Grupa Atende zapowiada koncentrację na środowiskowej i społecznej odpowiedzialności. - Chcemy jako firma wyznaczać standardy w tym zakresie na polskim rynku IT - zapowiada zarząd Atende.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny – określane łącznie skrótem ESG – mają być kluczowe w prowadzeniu i rozwoju biznesu.

- Możemy tu mówić o pewnym uporządkowaniu tych kwestii, mocniejszym ich zaakcentowaniu oraz zoperacjonalizowaniu naszego podejścia i działań. Rozumiemy też, jak mocno zmieniają się oczekiwania naszych interesariuszu, pracowników, społeczności, partnerów finansowych co do odpowiedzialności biznesu za ESG i chcemy jako jedni z pierwszych w polskiej branży IT prowadzić na ten temat aktywny dialog oraz proaktywnie wdrażać szerokie działania w zgodzie z ESG zarówno na poziomie naszej organizacji, otoczenia oraz ekosystemu biznesowego - tłumaczy Marcin Petrykowski, prezes Atende.

W przyjętej polityce ESG, spółka przyjęła kilka zobowiązań i celów. To m.in. rozwój i wzrost sprzedaży rozwiązań Grupy Atende z obszaru inteligentnej energetyki, czy dążenie do neutralności klimatycznej.

- Branża IT, w której działa Atende S.A. nie należy do sektorów o najwyższym stopniu emisyjności gazów cieplarnianych, jednocześnie działalność własna Grupy nie ma istotnego bezpośredniego wpływu na klimat. Niemniej sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych odpowiada już dzisiaj za 2-4 proc. światowych emisji dwutlenku węgla i do 7 proc. światowego zużycia energii elektrycznej - pisze Anna Zatońska, dyrektor ds. marketingu oraz polityki ESG w Atende.

Jak dodaje, Atende postrzega najnowsze technologie jako narzędzie, które może odgrywać kluczową rolę w projektowaniu i budowaniu przyszłości opartej o zrównoważony rozwój. Dlatego grupa rozwija nowoczesne oraz inteligentne rozwiązania, które pomagają oszacować, monitorować i przewidywać zużycie energii.

W polityce ESG zadeklarowano też utrzymanie równości w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet w poszczególnych grupach stanowisk czy zapewnienie elastycznych warunków zatrudnienia i systemu benefitów pozapłacowych.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl