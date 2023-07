Informatyczna potęga z mniejszym zyskiem

Wyższe przychody ze sprzedaży przy niższym zysku netto. Znamy szacunkowe skonsolidowane wyniki grupy Asseco South Eastern Europe osiągnięte w pierwszym półroczu 2023 roku.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez rzeszowską spółkę Asseco South Eastern Europe, szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2023 roku wyniosły 756 mln zł i były o 94 mln zł, czyli 14 proc. wyższe niż w tym samym okresie minionego roku. Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał tego roku sięgnęły 376 mln zł i były o 26 mln zł, czyli 7 proc. wyższe niż rok temu.

Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny za pierwsze półrocze 2023 roku wyniósł 104 mln zł i był o 6,6 mln zł wyższy niż w 2022 r. Natomiast za drugi kwartał 2023 r. sięgnął 54 mln zł i był o 2,5 mln zł (5 proc.) wyższy niż w drugim kwartale 2022 r.

Jak informuje spółka, szacunkowy skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2023 r. to 96 mln zł, co oznacza spadek o 9,3 mln zł, czyli 9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Z kolei skonsolidowany zysk netto za drugi kwartał wyniósł 49 mln zł i był o 16,7 mln zł niższy niż w drugim kwartale zeszłego roku. To spadek na poziomie 25 proc.

Jednocześnie Asseco South Eastern Europe zastrzega, że podane wartości są szacunkowe i mogą ulec zmianie, a ostateczne, skonsolidowane wyniki za pierwsze półrocze zostaną przekazane 2 sierpnia 2023 r.

Grupa Asseco SEE jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług. Dostarcza informatyczne rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz bankowego, m.in. z obszaru uwierzytelniania, zajmuje się też dostawami, instalacją i usługami w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych.

Głównymi akcjonariuszami spółki Asseco South Eastern Europe są Asseco International – 50,89 proc. oraz Allianz OFE – 16,84 proc.

