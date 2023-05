ING Bank: NBP rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej w II poł. 2024 r

NBP rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej w drugiej połowie 2024 roku - napisał w komentarzu po czwartkowej konferencji prezesa NBP, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dodał, że cykl podwyżek stóp procentowych nie został zakończony, a mówienie o obniżaniu stóp jest przedwczesne.

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada nie zmieniła stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., lombardowa 7,25 proc., dyskontowa weksli 6,85 proc., a redyskontowa weksli 6,8 proc.

Jak napisał ekonomista ING Banku, podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że inflacja obniża się w sposób stopniowy, ale szybki i jest najniższa od maja 2022. Szef banku centralnego - jak zauważył analityk - zwrócił uwagę, że inflacja bazowa zmienia się z opóźnieniem względem CPI i obecnie jest blisko szczytu lub na szczycie. "NBP oczekuje spadków inflacji bazowej w kolejnych miesiącach i kwartałach w ślad za głównym wskaźnikiem inflacji. "Bank centralny spodziewa się, że do końca 2023 inflacja CPI obniży się do poziomu jednocyfrowego w przedziale 7-9 proc. Prezes NBP ma nadzieję, że będzie to bliżej 7 proc." - napisał.

Antoniak zauważył, że prezes NBP odnotował spowalnianie aktywności gospodarczej, ale wyraził nadzieję, że nie wystąpi recesja. "Pomimo pewnego osłabienia popytu na pracę, sytuacja na rynku pracy pozostaje korzystna, a stopa bezrobocia jest bardzo niska. Prezes Glapiński zwrócił uwagę, że obserwowany spadek realnych wynagrodzeń dotyczy przeważającej grupy krajów europejskich, a skala tego spadku w Polsce była relatywnie niska na tle innych krajów w Europie. Bank centralny oczekuje, że płace realne zaczną rosnąć w drugiej połowie roku. Perspektywy polityki pieniężnej" - czytamy.

"Prezes podkreślił, że w warunkach podwyższonej niepewności decyzje w sprawie stóp procentowych będą zapadały z miesiąca na miesiąc. Rada nie dyskutuje na temat ewentualnych obniżek stóp procentowych, chociaż być może pod koniec roku pojawi się przestrzeń do takiej decyzji. Tym niemniej, A. Glapiński zasugerował, że nie ma powodów, aby obecnie podnosić ten temat i taka dyskusja byłaby przedwczesna. Jeśli są jakieś rozważania, to mogą dotyczyć ewentualnych podwyżek stóp - dodał. Prezes powtórzył, że rozmowy na temat obniżek stóp będzie można rozpocząć kiedy inflacja jednoznacznie będzie zmierzać do celu" - wskazał w komentarzu.

W ocenie analityka ING Banku, przed końcem 2023 nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych. "Nasz bazowy scenariusz zakłada, że NBP rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej w drugiej połowie 2024. Zauważył, że przekaz w dzisiejszej konferencji był mniej gołębi niż można się było obawiać. "Główny przekaz z dzisiejszej konferencji prezesa NBP: cykl podwyżek stóp procentowych nie został zakończony, a mówienie o obniżaniu stóp jest przedwczesne" - podsumował.

