ING Bank Śląski chwali się wynikami pierwszego kwartału

385,6 mln zł – tyle wyniósł skonsolidowany zysk banku ING Banku Śląskiego w I kwartale 2021 roku i był wyższy o 44 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Bank kontynuował rozwój działalności zgodnie z długoletnimi trendami, a także odnotował kolejny istotny wzrost udziałów rynkowych w zakresie kredytów detalicznych i korporacyjnych.

Prezes ING Banku Śląskiego wskazuje, że liczba transakcji gotówkowych realizowanych poprzez kasy w oddziałach banku spadła jednocześnie o 60 proc. - Warto również odnotować, że w I kwartale 2021 roku 41,9 proc. transakcji nabycia jednostek FIO zostało zrealizowanych w bankowości mobilnej. W bankowości korporacyjnej liczba przelewów wzrosła o 1 proc., z czego 57-proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej – podkreśla prezes ING Banku Śląskiego, chwaląc się przy tym, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 24 proc. wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 374 do ponad 3 tys. przyrosła zaś liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą.Podsumowując tegoroczne wyniki pierwszego kwartału, Brunon Bartkiewicz podaje m.in., że liczba klientów bankowości detalicznej w kierowanym przez niego banku to 4,3 mln, w tym 1,9 mln klientów primary, wzrost depozytów o 13 proc. do 155,0 mld zł, przychody ogółem wzrosły o 2 proc. do 1 601,7 mln zł przy większych o 6 proc. kosztach (820,8 mln zł), zaś łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,80 proc. w porównaniu z 15,76 proc. w ub.r., a zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH to 9,9 proc. w porównaniu z 12,2 proc. w ub.r.