ING Bank Śląski kupił polski fintech

ING Investment Holding, wchodzący w skład grupy ING Banku Śląskiego, sfinalizował transakcję nabycia 100 proc. akcji Paymento Financial. Dzięki temu spółka zyskała akcjonariusza, który zapewni jej dalszy rozwój.

Paymento to polski fintech dostarczający usługi finansowe oraz rozwiązania IT dla sektora finansowego.

Spółka jest Krajową Instytucją Płatniczą, a jej działalność podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

- Pozyskanie przez Paymento strategicznego partnera oznacza możliwość rozszerzenia usług oraz skalowania oferty. Dla spółki transakcja jest elementem długofalowej strategii umacniania pozycji na rynku e-commerce - podał ING Bank Śląski.

Przypomnijmy, że 27 stycznia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez ING Investment Holding (Polska), spółki w 100 proc. zależnej od ING Banku Ślaskiego, pakietu kontrolnego akcji Paymento Financial.

Siedziba Paymento Financial znajduje się w Tychach.

ING Bank Śląski to jeden z największych banków w Polsce, posiada ok. 4,4 mln klientów detalicznych i 518 tys. klientów korporacyjnych. Bank posiada ok. 244 placówki oraz 4,1 tys. bankomatów.

