ING Bank Śląski musi zapłacić wielomilionową karę

Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył karę administracyjną na ING Bank Śląski w wysokości 21,66 mln zł - poinformował GIIF na stronie internetowej.

Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się „Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą”.

Zgodnie z nią kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na ING Bank Śląski wynosi 21 659 000 zł.

ING poinformował, że kara finansowa jest wynikiem kontroli GIIF zakończonej w marcu 2021 roku, obejmującej okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 października 2020 roku. Obszary, w których stwierdzono uchybienia, to obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień i pełnych informacji do GIIF.

Bank podał, że zgodnie z zaleceniami ustawy i wytycznymi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wzmocnił proces identyfikacji klientów oraz identyfikacji źródeł pozyskiwanych przez nich dochodów.

