ING Bank Śląski odporny na turbulencje

Skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2020 roku sięgnął 440 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do III kwartału 2019. Narastająco, po trzech kwartałach 2020 roku, bank wypracował wynik netto w wysokości 1 024 mln zł. Rok wcześniej było to 1 208 mln zł, co oznacza spadek o 15 proc. – poinformowali przedstawiciele banku.

Po III kwartałach przychody ogółem wzrosły o 7 proc. do 4 626,9 mln zł.

Udział kredytów nieregularnych w całości portfela kredytów wyniósł 3,2 proc. w III kw. 2020 r. wobec 2,9 proc. rok wcześniej.

ING Bank Śląski miał na koniec września 1 867 tys. aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej.