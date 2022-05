ING Bank Śląski podwoił zysk w pierwszym kwartale 2022 roku

ING Bank Śląski zanotował w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku 792 mln zł zysku netto, czyli o 105 proc. więcej w ujęciu rocznym. Bank mocno poprawił wynik z tytułu odsetek.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 792,8 mln zł - więcej o 105 proc. w ujęciu rocznym i o 20 proc. więcej w ujęciu kwartalnym.

Bank poprawił wyniki we wszystkich segmentach działalności. Wynik odsetkowy ING w pierwszym kwartale wyniósł 1,7 mld zł, wzrósł o 49 proc. rok do roku i o 20 proc. w ujęciu kwartalnym. Wynik z prowizji wyniósł 534 mln zł i wzrósł o 25 proc. rok do roku i o 12 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2021 roku.

Czytaj też: Dwucyfrowe stopy procentowe. Koszmar kredytobiorców może się ziścić

Odpisy na rezerwy wyniosły w pierwszym kwartale 150 mln zł. Wzrosły o 17 proc. w ujęciu rocznym i 70 proc. w ujęciu kwartalnym.

W pierwszym kwartale 2022 roku bank udzielił kredytów hipotecznych o wartości 2,9 mld zł (mniej o 35 proc. rok do roku) oraz pożyczek gotówkowych o wartości 996 mln zł(mniej o 8 proc. rok do roku).

W omawianym okresie wzrosła także aktywność klientów banku w transakcjach cyfrowych za pośrednictwem banku. W bankowości detalicznej ING liczba przelewów elektronicznych wzrosła o 3 proc. rok do roku, przelewów w bankowości mobilnej o 13 proc., transakcji kartami debetowymi wzrosła o 21 proc., a transakcji BLIK-iem o 45 proc. w ujęciu rocznym.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl