ING Bank Śląski przedstawił wyniki znacząco lepsze od oczekiwań, ale nie rekordowe

ING Bank Śląski zwiększa swoje udziały w segmencie kredytów dla klientów indywidualnych i w pozyskiwaniu depozytów. Osiągnięte w pierwszym kwartale 2023 roku wyniki są znacząco lepsze od oczekiwań analityków.

ING Bank Śląski liczy na dalsze zwiększenie udziałów w polskim rynku depozytów i kredytów.

Już ponad 1,8 miliona klientów banku korzysta z dostępu do mobilnych kanałów obsługi.

Poprawa otoczenia gospodarcza wpływa na ograniczenie w odpisach na trudne kredyty.

ING Bank Śląski w pierwszym kwartale 2023 roku zanotował przychody z tytułu odsetek na poziomie 2,98 miliarda złotych wobec 1,85 miliarda rok temu. Dochody z tytułu prowizji wyniosły 651,6 miliona złotych, a w analogicznym okresie roku minionego to było 656,2 miliona złotych. Wynik na działalności podstawowej wzrósł do 2,45 miliarda złotych z prawie 2,3 miliarda przed rokiem.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale tego roku był na poziomie nieco ponad 908 milionów złotych, podczas gdy w porównywalnym okresie przed rokiem przed rokiem wynosił 792,8 miliona złotych. Aktywa razem wzrosły do 227,6 miliarda złotych z 217,2 miliarda rok temu.

Wyniki ING Banku Śląskiego są znacząco lepsze od oczekiwań analityków

Wpływ na lepsze od oczekiwań analityków wyniki banku miało zawiązanie niższych odpisów, które zamknęły się kwotą 88,2 miliona złotych i spadły o 41 procent w ujęciu rok do roku.

- Parametry makroekonomiczne w pierwszym kwartale tego roku były na tyle pozytywne, że bank rozwiązał rezerwy na kwotę 58,5 miliona złotych - czytamy w komentarzu ING Banku Śląskiego do zaprezentowanych wyników.

Bank nie zawiązał żadnych nowych rezerw na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w obcych walutach. Obecny poziom pokrycia rezerwami tego portfela wynosi 89 procent. Na koniec marca 2023 roku bank miał 3,2 tysiąca aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Od października 2021 roku funkcjonuje program ugód z klientami. W tym okresie, do końca pierwszego kwartału tego roku, klienci złożyli 1464 wnioski i zawarto 549 ugód.

Ważne podkreślenia jest także to, że w pierwszych trzech miesiącach roku bank zapłacił także niższą składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji. Wyasygnowano na ten cel 153,6 miliona złotych wobec 172,8 miliona przed rokiem.

Posiadacze kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego podpisali już 549 ugód bankowych

Kredyty ogółem pod koniec marca 2023 wynosiły 158 miliardów złotych co oznacza wzrost o 5 procent rok do roku i o 1 procent kwartał do kwartału. Depozyty zaś przekroczyły poziom 190 miliardów złotych i były o 12 procent wyższe rok do roku i praktycznie bez zmian w ujęciu kwartał do kwartału.

-Udziały w rynku nam relatywnie nadal rosną. Trend wzrostu udziałów w rynku jest utrzymany i będzie utrzymany- mówił podczas konferencji prasowej prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz

Na koniec marca liczba klientów bankowości detalicznej wzrosła do 4,4 miliona, a bankowości korporacyjnej do 543,2 tysiąca podmiotów. W pierwszym kwartale udało się pozyskać 88 tysięcy nowych klientów detalicznych i 19 tysięcy korporacyjnych.

Udział banku w kredytach segmentu klientów indywidualnych w polskich sektorze bankowym wzrósł do 9,23 procent z 9,19 procent przed rokiem. W depozytach także zwiększył się udział w rynku z 10,41 procent rok temu do 10,54 procent obecnie.

Bank zwiększa udziały w polskim rynku kredytów i depozytów

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kredyty klientów ING Banku Śląskiego ogółem wzrosły o 7,9 miliarda złotych. Co także jest pozytywnym wynikiem wartym odnotowania.

- Te 8 miliardów to nie jest jeszcze tak źle, bo spodziewamy się, że najbliższy kwartał pokaże trochę niższą liczbę w tym zakresie, ale liczymy na to, że przechodzimy przez okres największej stagnacji, to jest ten czas- skomentował prezes Brunon Bartkiewicz.

W pierwszym kwartale tego roku obserwowano dalszy wzrost transakcji w kanałach cyfrowych. Rok do roku w bankowości detalicznej zanotowano 9 procentowy przyrost przelewów w mobilnych kanałach. Obecnie z tego kanału dostępu do banku korzysta już około 1,8 miliona klientów czyli o 16 procent więcej niż przed rokiem.

Głównymi akcjonariuszami ING Banku Śląskiego są: ING Groep N.V. z pakietem 75 procent akcji oraz Aviva OFE Santander, który ma 8,61 procent akcji.

ING Bank Śląski notowany jest na GPW w Warszawie o stycznia 1994 roku.

